SON DAKİKA | İBB ek iddianamesinde yer aldı: Rüşvet çarkından Dilek İmamoğlu'nun yeğeni çıktı!

Yıldırım; Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25-40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı.

Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 (4 milyon lira) rüşvet istediği ve Ağaç A.Ş.'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı.