Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

Sarıbaş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ekici ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sarıbaş ve Ekici hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sarıbaş ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, yargılamaları sürüyor.

SABAHA KADAR EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEMİŞ

SABAH'ın gündeme getirdiği olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Son olarak ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili yeni ifadelere yine SABAH ulaştı.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O. (38), "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı" dedi. Binada oturan komşularda ifadelerinde saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi duyduklarını, aynı zamanda mide bulantısı ve kusma gibi sesler geldiğini bu seslerin de sabah kesildiğine belirtti.