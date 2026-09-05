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  • Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

Son dakika haberi: Konya'da 2,5 yıl önce evinde ölü bulunan İbrahim Ekici'nin(39) eşi Mine ve Hüseyin Sarıbaş'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılaması sürerken SABAH yeni ifadelere ulaştı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme gelen dosyanın souşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin arkadaşı Tuba O. (38), "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar onun dediklerini yapmış." dedi.

01 Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış
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Son dakika haberi... Olay, 31 Mart 2024'te merkez Karatay ilçesinde yaşandı. Bir fabrikada elektrik teknisyeni olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Ekici, evde hareketsiz halde bulundu. Ekici'nin kusmuş olarak bulunması ve 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) de çelişkili hareketleri nedeniyle Ekici'nin ölümü şüpheli bulundu. Ancak yapılan otopside Ekici'nin ölüm nedeninin belirlenemedi.

02 Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

MİNE VE CİNCİ HOCA HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, telefon incelemelerinde İbrahim ve Mine Ekici ile 'Cinci Hoca' Hüseyin Sarıbaş arasındaki telefon görüşmelerini ortaya çıkardı. Olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceğini değerlendiren savcılık, Kasım 2025'te Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi.

03 Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

Sarıbaş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ekici ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sarıbaş ve Ekici hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sarıbaş ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, yargılamaları sürüyor.

SABAHA KADAR EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEMİŞ

SABAH'ın gündeme getirdiği olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Son olarak ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili yeni ifadelere yine SABAH ulaştı.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O. (38), "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı" dedi. Binada oturan komşularda ifadelerinde saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi duyduklarını, aynı zamanda mide bulantısı ve kusma gibi sesler geldiğini bu seslerin de sabah kesildiğine belirtti.

04 Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

EVDE AYİN YAPMIŞLAR

Mine Ekici ise eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Ekici, "Hüseyin Sarıbaş çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle hayatımıza girdi. Çocuğumun Miyopati (doğrudan iskelet kaslarını etkileyen ve kaslarda güçsüzlük, ağrı veya kramplara yol açan hastalıkların genel adı) tıbbi açıdan tedavisi mümkün olmayan hastalığı vardı." dedi.

05 Son dakika | İbrahim Ekici cinayetinde kan donduran ifadeye SABAH ulaştı: Mine cinci hocanın dediklerini yapmış

Ekici, "Kızımızı okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Köpek kafası, kuzu ciğerleri ile yıkadılar. Okunmuş sular, muskacılar gezdirdiğimiz yer kalmadı. Evimde ayin yaptılar. Kadının biri geldi köpek kafası ile suyla çocuğumun üzerinden su döktü" ifadelerini kullandı.

#KONYA

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