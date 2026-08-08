SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Bir dijital platformda canlı yayın yapan içerik üreticisi Çağrı Ergün (35), Beşiktaş maçını yorumlayan genç kadınla başörtüsü üzerinden alay etti. Ergün hakkında, yayında sarf edilen ifadeler nedeniyle savcılık harekete geçti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Çağrı Ergün'ün ifadesi pes dedirtti. Savcılıkta ifade veren içerik üreticisi "Platform gereği izleyiciler anlık yorum yapabilmekteydi. Bende bir izleyicinin 'Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı' şeklindeki yorumuna güldüm" dedi!