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  • SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

SON DAKİKA… Bir dijital platformda canlı yayın yapan içerik üreticisi Çağrı Ergün (35), Beşiktaş maçını yorumlayan genç kadınla başörtüsü üzerinden alay etti. Ergün hakkında, yayında sarf edilen ifadeler nedeniyle savcılık harekete geçti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Çağrı Ergün'ün ifadesi pes dedirtti. Savcılıkta ifade veren içerik üreticisi "Platform gereği izleyiciler anlık yorum yapabilmekteydi. Bende bir izleyicinin 'Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı' şeklindeki yorumuna güldüm" dedi!

01 SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…
Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe

SON DAKİKA… Bir platform üzerinden canlı yayın yapan içerik üreticisi Çağrı Ergün (35), kendisine gönderilen videoları inceleyip yorum yaptığı esnada, başörtülü bir genç kızın Beşiktaş forması giyerek takımının maçını yorumladığı bir videoya denk geldi.

02 SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bir izleyicinin "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" yorumunu okuyup dalga geçen Ergün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

03 SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren Çağrı Ergün, "Canlı yayın yaptığım esnada bana gönderilen bazı videoları inceliyor ve onlar hakkında yorum yapıyorum.

04 SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

Şikayete konu bu olay yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce yine bir canlı yayın esnasında izlemiş olduğum bir videoya ilişkindi. Ben canlı yayın yaparken aynı zamanda platform gereği izleyiciler de anlık yorum yapabilmekteydi.

05 SON DAKİKA… İçerik üreticisi Çağrı Ergün’den canlı yayında başörtülü kadına alaycı yorum! Skandal ifadesi ortaya çıktı…

"YORUMU OKUDUM VE GÜLDÜM"

Videoyu izlerken bir izleyicinin yazmış olduğu "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" şeklindeki yorumunu okudum ve ona güldüm. Video görüntüsünde bulunan hanımefendinin Beşiktaş formasıyla Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalar yaptığını gördüm. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur" dedi. Ergün, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

#BEŞİKTAŞ

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