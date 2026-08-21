Son dakika | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den SABAH'a özel açıklamalar: Devlet terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor

12 BİN GÖZALTI
Rakamlarla konuşayım. 2026 yılının ilk yedi ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheli gözaltına alındı, 6 bin 320 örgüt mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal ve 17'si uluslararası ölçekte faaliyet yürüten yapılardı.
Bu yeni nesil yapılar klasik mafyadan farklıdır. Hukuken terör örgütü olmasalar da toplumda oluşturdukları zarar bakımından benzer sonuçlar doğuruyorlar. Bu yüzden bu yapılara karşı, güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitesini de devreye alıyoruz.
Terörsüz Türkiye hedefi güçlü bir hukuki zemine kavuştu. Bir örgütün elindeki silahı bırakmasını ödüllendirmiyoruz, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz. Sürecin temel şartı, PKK/ KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesidir. Düzenleme bir af kanunu değildir. Ağır suçlar kapsam dışında tutulmuştur. Erteleme belirli şartlara ve sürelere bağlıdır; yeni bir terör suçu işlenmesi hâlinde kaldırılacak ve adalet kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyundan saklanan bir siyasi pazarlık veya gizli taahhüt yoktur. Takvim, örgütün açıklamasına veya verdiği söze göre değil, devletin sahadaki tespit ve teyidine göre işleyecektir. Takvimi örgütün sözü değil, devletin teyidi belirleyecektir.
Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.