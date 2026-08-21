Son dakika | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den SABAH'a özel açıklamalar: Devlet terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor

*Kara parayı artık sadece ekonomik veya adli bir mesel edeğil, bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğinizi söylüyorsunuz.O hâlde Türkiye'nin güvenlik anlayışında yeni bir dönemden mi söz ediyoruz?

Hedefimiz nettir: Huzurun Yüzyılı'nı inşa etmek.

Bu, bir söylem değişikliği değil, bir yöntem değişikliğidir. Çünkü suçun yapısı değişti. Karşımızdaki yapıların çoğu, terör, uyuşturucu, siber dolandırıcılık ve düzensiz göç faaliyetlerini bir arada yürüten hibrit yapılardır.