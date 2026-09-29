SON DAKİKA ! İmamoğlu suç örgütü davasında yeni detay! 111 milyarlık vurgun mercek altında: Paravan ortaklık gün yüzüne çıktı

MAHKEME BAŞKANI BİLE İSYAN ETTİ

Duruma tepki gösteren duruşma savcısı, "Bu nasıl bir ticari ilişki? Murat size kendisine ortak olmanız için niye 30 milyon TL veriyor?" sorusunu yöneltti. Mahkeme Başkanı'nın da devreye girerek, "O işlemi niye yaptınız? O 30 milyonu niye öyle bir girdi-çıktı yaptınız, sebebi ne?" sorusu üzerine Doğan, "Bildiğim kadarıyla kendisinin hesaplarında olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için ya da ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmıştır" diyerek cevapladı.