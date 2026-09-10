Son dakika! İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı: Cem Küçük ile Serdar Özyurt’u ben tanıştırdım! Milyonluk para trafiği...

'CEM KÜÇÜK'E VERDİĞİM PARALAR BELEDİYE ORGANİZASYONLARINA KATILMASI KARŞILIĞIDIR'

Çanak, "Tahir Sarıkaya isimli kişi ile 25 yıldır tanışırım. Kendisi Beyaz TV'de program yapmaktadır. Ben de bir dönem bu programda çalıştım, 15 yıl süre ile Tahir Sarıkaya'nın yardımcısı olarak görev aldım. Hesabıma gelen ve gönderdiğim paralar bundan kaynaklıdır. Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim. Ayrıca Tahir Sarıkaya'nın çocuğunun okul ödemesi de benim hesabım tarafından yapıldığı için aramızda bu para alışverişi olmuştur. Bir de Tahir Sarıkaya ile yapmış olduğum etkinliklerin uçak, otel ödemeleri Tahir Sarıkaya'nın kredi kartı ile yapılırdı. Ben de ödemelerimi kendisine yapardım" dedi. Asi Grup İnşaat A.Ş.'den hesabına 6 milyon 200 bin TL geldiğinin sorulması üzerine Çanak, "Söz konusu şirket Serdar Özyurt'un kardeşi İhsan Özyurt'a aittir. Reklam çalışması için bu ödemeyi almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Görseldeki: İsmail Çanak