Son dakika! İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı: Cem Küçük ile Serdar Özyurt’u ben tanıştırdım! Milyonluk para trafiği...

'KRİPTO HESABIM ÜZERİNDEN ÖDEME YAPARIM'
İsmail Çanak, hesabındaki para hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak hesaplarını yasa dışı bahis amacıyla kullandırmadığını ve bahis oynamadığını belirtti.
Çanak, Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük'ü tanıdığını, her iki isimle de çeşitli nedenlerle para alışverişinin bulunduğunu ifade ederek, "Hesaplarımı yasa dışı bahis için hiçbir zaman kullandırmadım. Bahiste oynamam. Ayrıca kumarda hayatımın hiçbir döneminde oynamadım" dedi. Bir dönem kripto hesabının bulunduğunu söyleyen Çanak, bu hesapta yüksek tutarlı para girişi olmadığını söyledi. Çanak'a, Paribu Teknoloji A.Ş.'den hesabına toplam 16 milyon 387 bin TL geldiği, hesabından ise 35 milyon 597 bin TL gönderilmesi hususu soruldu. Çanak, "Ankara'da faaliyet gösteren ve aylık cirosu 1.000.000 TL'nin üzerinde olan şahsıma ait Macarna Gıda A.Ş.'nin kuruluş giderleri, teçhizat alımı ve eğitimleri kapsamında hizmet aldığım İtalya'daki makarna pizza şirketine Türkiye'den para transferi zor olduğu için kripto hesabım üzerinden ödeme yaptım" dedi.