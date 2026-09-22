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  • SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

Milyonlarca çalışan emeklilik başta olmak üzere işten ayrılırken ne kadar kıdem tazminatı alacağını merakla araştırıyor. Ocak 2027'de memur maaşına bağlı olarak belirlenecek yeni katsayı ile kıdem tazminatı tavanı ve ihbar tazminatı da belli olacak. Masadaki senaryolara göre kıdem tazminatı tavanı 79 bin-80 bin TL'ye çıkacak. Peki 10 yıl çalışan bir işçi ne kadar tazminat alacak? İşte masadaki rakam...

01 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Kamu, özel sektör ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için yeni zam dönemi adım adım yaklaşıyor. Yeni yılda memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılacak zammın yanı sıra milyonlarca çalışan için 2027 kıdem tazminatı tavanının ne kadar yükseleceğini merak ediyor.

02 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

Ocak ayında maaşlarda yaşanacak artış, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına da yansıyacak. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte çalışanların en çok merak ettiği detaylar…

03 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR?

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği çalışanların emeklilik başta olmak üzere işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işi bırakanlar eğer iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

04 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son giydirilmiş brüt ücreti esas alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada çıplak brüt maaşın yanı sıra yol, yemek, düzenli prim, ikramiye ve benzeri süreklilik arz eden yan haklar da dikkate alınıyor. Çalışanın toplam hizmet süresi ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak kıdem tazminatı tutarı belirlenirken, bu tutardan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ancak hesaplamada devlet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanı sınırı uygulanıyor. Buna göre çalışanın giydirilmiş brüt ücreti tavan tutarı aşsa bile ödeme, yalnızca açıklanan tavan rakam üzerinden yapılıyor.

05 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

EK ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATINI NASIL ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çıplak maaş değil, çalışana düzenli olarak yapılan ek ödemeler de dikkate alınıyor. Yemek, yol yardımı, prim, ikramiye ve benzeri ek ödemeler, son bir yıl içinde yapılan toplam tutarın 365'e bölünmesiyle günlük ortalamaya çevriliyor. Elde edilen günlük tutar daha sonra 30 ile çarpılarak aylık karşılığı bulunuyor ve çalışanın brüt ücretine eklenerek kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor.

06 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

HESAPLAMAYA NELER DAHİL EDİLİYOR?

Çalışanlara düzenli yapılan ödemeler dikkate alınıyor.

  • Bunlar arasında yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma ve mali sorumluluk tazminatı ile devamlı ödenen primler var.
  • İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de dahil ediliyor.
  • Yol yardımında aylık yol ücreti, otobüs kartı veya servis bedelleri hesaplamaya dâhil ediliyor.
  • Evden çalışanlara düzenli olarak verilen elektrik ve internet desteklerinin de dahil edilmesi şart.
  • Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, bayram ve izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise eklenmiyor.
07 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

TAM YILI AŞAN SÜRELER NASIL HESAPLANIYOR?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

08 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı memur maaşı katsayısına bağlı olarak her zam döneminde artıyor. Temmuz ayında yapılan artışla kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729,87 liraya yükselmişti. Bu tutardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesildiğinde kıdem tazminatında yıllık en yüksek ödeme 73 bin 170,28 lira.

Mevcut senaryolara göre memur maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 8,73 aralığında bir artış yapılacak. Kıdem tazminatı tavanının yeni yılda yüzde 7'lik senaryoda 78 bin 891 TL'ye, yüzde 8,73'lük senaryoda 80 bin 166 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Damga vergisi kesintisi sonrasında yıllık ödenebilecek azami kıdem tazminatının ise 78 bin 292 TL ile 79 bin 558 TL arasında olması öngörülüyor.

09 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI 42 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Halen asgari ücretli bir çalışana, çalıştığı her yıl için 33 bin 30 lira kıdem tazminatı ödeniyor. Damga vergisi kesintisi sonrasında bu tutar 32 bin 779,31 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin Orta Vadeli Program'daki 2026 enflasyon tahmini olan yüzde 28,4 oranında artırılması halinde en düşük yıllık kıdem tazminatının 42 bin 410,52 liraya, damga vergisi kesintisi sonrası ödemenin ise 42 bin 88,63 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

10 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

TOPLAM TAZMİNAT NE KADAR YATACAK?

Kıdem tazminatı tavanının 79 bin 558 TL yükselmesi halinde 10 yıllık bir çalışan son giydirilmiş brüt ücreti bu rakam veya daha üstü olduğu varsayıldığında mevcut senaryolara göre en fazla 795.580,20 TL tazminat hakkı olacak.

11 SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

En az 1 yıl çalışan ise damga vergisi kesintisi sonrası 42 bin 88,63 TL alacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KIDEM TAZMİNATI

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