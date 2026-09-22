SON DAKİKA! İşten ayrılana 80 bin TL! İşte çalışanlar için yeni kıdem tazminatı hesabı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı memur maaşı katsayısına bağlı olarak her zam döneminde artıyor. Temmuz ayında yapılan artışla kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729,87 liraya yükselmişti. Bu tutardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesildiğinde kıdem tazminatında yıllık en yüksek ödeme 73 bin 170,28 lira.

Mevcut senaryolara göre memur maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 8,73 aralığında bir artış yapılacak. Kıdem tazminatı tavanının yeni yılda yüzde 7'lik senaryoda 78 bin 891 TL'ye, yüzde 8,73'lük senaryoda 80 bin 166 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Damga vergisi kesintisi sonrasında yıllık ödenebilecek azami kıdem tazminatının ise 78 bin 292 TL ile 79 bin 558 TL arasında olması öngörülüyor.