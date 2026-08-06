SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

"OPERASYON BEKLENİYORDU"

Görüntülerde yalnızca para teslimine ilişkin iddialar değil, belediyeye yönelik olası bir operasyonla ilgili konuşmaların da yer alıyor. Deşifre tutanaklarına göre kayıtlarda, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada." ve "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu." ifadeleri tespit edildi.