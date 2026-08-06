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  • SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Belediye binasında şahsın Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in odasında bir tomar parayı dosyaların arasına gizlendiği anlar anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde Figan Çetin'in odasına rüşvetle gelen şahsı "Zarfı şuraya koy. Oradan görünmesin" diyerek yönlendiriyor. Şüpheli ise "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm" diyerek yanıt veriyor. İşte o anlar!

01 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e tomarla para bırakıldığı, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Çetin tarafından alındığının öne sürüldüğü öğrenildi.

02 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla 20 Temmuz günü gözaltına alınmıştı.

03 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in bulunduğu 20 şüpheli tutuklanış, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

04 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

AKRABALARLA DOLU İHALE DÜZENİ

Soruşturma dosyasına göre, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere katılan, kazanan firmaların sahipleri ile belediye yetkililerinin akrabalık bağlarının bulunduğu tespit edildi. İhale alan şirketlerden "komisyon" adı altında paralar toplandığı, Belediye Başkanının eşi Murat Hürriyet'in, ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan müdahil olduğu belirlendi.

05 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

BELEDİYE BİNASINDA RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ

Yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlarda, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e içinde para bulunduğu öne sürülen bir zarfın teslim edildiği iddia edildi. Görüntülerde ayrıca zarfın gizlenmesine yönelik konuşmalar ile belediyeye operasyon yapılabileceğine ilişkin ifadelerin de yer aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nde rüşvet anı kamerada: "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!" | Video

06 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

TOMARLA PARAYI DOSYALARIN ARASINA SIKIŞTIRDI

Görüntülerde, belediye binasında gerçekleşen görüşme sırasında Figan Çetin'in odasındaki dosya dolabına bir tomar para bırakıldığı görünüyor.

07 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

Parayı dosyaların arasına sıkıştıran şahsa Çetin'in "Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin." dediği, şahsın ise "Şu araya sıkıştırdım", "Üstüne de bir zarf attım müdürüm." dediği tespit edildi.

08 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı kamerada! Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!

"OPERASYON BEKLENİYORDU"

Görüntülerde yalnızca para teslimine ilişkin iddialar değil, belediyeye yönelik olası bir operasyonla ilgili konuşmaların da yer alıyor. Deşifre tutanaklarına göre kayıtlarda, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada." ve "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu." ifadeleri tespit edildi.

#CUMHURİYET HALK PARTİLİ #RÜŞVET

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