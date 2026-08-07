SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet'ten tehdit: Görüntüleri bana getir
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye çalışanlarının rüşvet aldığı anların görüntülerine ulaşıldı. Müşteki şüpheli Emre Can Ö.'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf dolusu rüşvet verdiği ve kayıt altına alınan o anlarda şüphelinin "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm" dediği ortaya çıktı. Müşteki şüpheli Emre Can Ö. İfadesinde internet kafe ruhsatı için belediyeye gittiğinde kendisinden karşılığında para istendiğini anlattı. Emre Can Ö., "Operasyon olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 defadan fazla benimle iletişime geçmek istedi. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…