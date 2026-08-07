SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet'ten tehdit: Görüntüleri bana getir

Bu paranın ne için alınacağını sordum, kendisi belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz diyerek İnternet Kafe olduğu için indirim yapıldığını ve 30 bin lira vermem gerektiğini söyledi. Ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi. Bu olaydan 2 gün geçtikten sonra 30 bin lira parayı hazırlayarak İzmit Belediyesi'ne gittim." dedi.