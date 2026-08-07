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  • SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet'ten tehdit: Görüntüleri bana getir

SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet'ten tehdit: Görüntüleri bana getir

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye çalışanlarının rüşvet aldığı anların görüntülerine ulaşıldı. Müşteki şüpheli Emre Can Ö.'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf dolusu rüşvet verdiği ve kayıt altına alınan o anlarda şüphelinin "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm" dediği ortaya çıktı. Müşteki şüpheli Emre Can Ö. İfadesinde internet kafe ruhsatı için belediyeye gittiğinde kendisinden karşılığında para istendiğini anlattı. Emre Can Ö., "Operasyon olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 defadan fazla benimle iletişime geçmek istedi. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir
Sema DEMİR Sema DEMİR

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken yeni bir kayıt ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in odasındaki dosya dolabına para bırakıldığı ve parayı dosyaların arasına sıkıştıran şahsa Çetin'in "Şuraya koy. Oradan görünmesin" talimatı verdiği görülmüştü.

Rüşvet görüntülerinde yer aldığı belirlenen müşteki şüpheli Emre Can Ö.'nün Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

02 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

"BELEDİYEYE PARA VERMEM GEREKTİĞİNİ YOKSA RUHSATIMI ALAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ"

Esnaf olduğu belirlenen Emre Can Ö. ifadesinde, telefonunda bulunan video incelendiğinde söz konusu olayın mağduru olduğunun ortaya çıkacağını söyleyerek, "Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. 22 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu videoyu çektim. Amacım haksız durumu ortaya çıkarmaktı. İnternet Kafe'nin ruhsatı dedemin üzerineydi. Dedem yaşlandığı için söz konusu ruhsatı ağabeyim olan Ali Rıza Ö.'nün üstüne almak için girişimde bulundum. Belediyeye gittiğimde evrak listesi verdiler. Söz konusu evrakları hazırlayıp belediyeye tekrardan gittim ve evrakları verdim.

03 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

"SİBEL'E GİDERSEN RAKAMLAR DAHA YÜKSEK…"

Evraklarım eksiksizdi. Evraklarımı teslim alan ruhsat müdürü Figan Çetin bana birkaç gün sonra gelmemi söyledi, bende kendisine evrakların eksiksiz olduğunu söyledim. Aradan 2 gün geçtikten sonra tekrardan İzmit Belediyesi'ne gittim. Figan Çetin bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi.

SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nde rüşvet anı kamerada: "Şu araya sıkıştırdım… Üstüne de zarf attım müdürüm!" | Video

04 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

Bu paranın ne için alınacağını sordum, kendisi belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz diyerek İnternet Kafe olduğu için indirim yapıldığını ve 30 bin lira vermem gerektiğini söyledi. Ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi. Bu olaydan 2 gün geçtikten sonra 30 bin lira parayı hazırlayarak İzmit Belediyesi'ne gittim." dedi.

05 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

"KORKTUĞUM İÇİN VİDEOYU ÇEKTİM"

İfadesine devam eden Emre Can Ö., zor durumda olduğu için işinin görülmeyeceği korkusuyla parayı zarfın içinde dolaba bıraktığını belirterek, "Para net şekilde gözüküyordu. Belediye Başkanı'ndan korktuğum için bu videoyu çektim ve kendimi güvence altına almak istedim. İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 defadan fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım.

06 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

"FATMA KAPLAN PANİK HALDEYDİ"

Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi, ben bu telefon görüşmemizin bir kısmını yanlış hatırlamıyorsam kendimi korumak için telefonuma kaydettim. Telefonum incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Her defasında farklı bir bahane bularak kendisiyle görüşmeyi reddettim." diye konuştu.

07 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

"VİDEOYU ONLARA VERMEDİM, BU OLAYDAN MAĞDUR OLDUM"

Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisini internet kafesinin ruhsatını askıya almakla tehdit ettiğini belirten Emre Can Ö., "Hatta telefonda bana 'merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım' tarzında konuştu.

08 SON DAKİKA… İzmit Belediyesi’nde rüşvet anı! O video sonrası Fatma Kaplan Hürriyet’ten tehdit: Görüntüleri bana getir

Ben yine kendisine videoyu götürmedim. Daha sonradan kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli kişi internet kafeme geldi bende tekrardan videoyu vermedim. Ben bu olaydan mağdur oldum. Söz konusu kişilerden şikayetçiyim. Serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandı.

#CUMHURİYET HALK PARTİLİ

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