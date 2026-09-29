Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Tamer, "2011 yılında Silivri CİK Kampüsünde bulunan Cezaevi Semt Polikliniğinde Acil Tıp Doktoru olarak görev yapıyordum. 12 Kasım 2011 günü nöbetçi olduğumu hatırlamakla beraber beni Kaşif Kozinoğlu'nun hastalanmasıyla alakalı kimse aramamıştır. Bana hiçbir şekilde kimse böyle bir vakanın olduğunu veya müdahale etmemi söylemedi. Bu kişiyi daha önce muayene ettiğimi de hatırlamıyorum, Kozinoğlu'nu da tanımıyordum. Vefat haberini televizyondan öğrendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.