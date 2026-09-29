Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

SOKAK KAPATMA İZİNLERİ VE BURAK ÖZBEK DETAYI
Dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." şeklinde konuştu.
Görseldeki: İhsan Karademir