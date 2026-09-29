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  • Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Son dakika haberi: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma her yönüyle ele alınıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahneler bulunduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcı şirketi Pana Film Direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde "Senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.

01 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ

Son dakika haberi... Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin Silivri Cumhruriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada cezaevi çalışanlarının yanı sıra Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahnelere yer verildiği iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler çok yönlü devam ediyor.

02 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Soruşturma kapsamında dizinin yapımcı şirketi olan Pana Film Direktörü İhsan Karademir de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Karademir, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ İDDİASI

Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara yanıt veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.

04 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

SOKAK KAPATMA İZİNLERİ VE BURAK ÖZBEK DETAYI

Dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." şeklinde konuştu.

Görseldeki: İhsan Karademir

05 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

SENARYOYA YARDIM EDEN 'HAKİM'

Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine değinen Karademir, "1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu. "

06 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

"Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şuan yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi." diye konuştu.

Görseldeki: Kürşat Ufuk

07 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

PLAKA SAHNESİNDEN SORUMLU SOYİSMİ 'CİCİ' OLAN ŞAHIS

Plaka sahnelerine de değinen Karademir, "Onur Tan Kurtlar Vadisi'nin yönetmenidir. Bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren çekilen tüm sahneler Onur Tan'ın yönetmenliğinde çekildi. Plaka sahnelerini ve dekor işlerini yapan sanat ekibidir. Sanat ekibinin başında da soy ismi 'Cici' olan erkek bir kişi vardı, ancak ismini hatırlayamadım." dedi.

Görseldeki: Mehmet Canpolat

08 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski kampüs doktoru Turgay Tamer, geçtiğimiz pazar günü Büyükçekmece'deki evinde eşi tarafından hareketsiz halde bulunmuş, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tamer'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

09 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

"KİMSE BANA BİLGİ VERMEDİ"

Turgay Tamer'in hayatını kaybetmeden kısa süre önce, 11 Eylül 2026 tarihinde JASAT ekiplerine verdiği son sorgu tutanağı ortaya çıktı.

37 yıl doktorluk yaptıktan sonra 2017'de emekli olduğunu belirten Tamer, olay günü kendisine haber verilmediğini savundu.

10 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Tamer, "2011 yılında Silivri CİK Kampüsünde bulunan Cezaevi Semt Polikliniğinde Acil Tıp Doktoru olarak görev yapıyordum. 12 Kasım 2011 günü nöbetçi olduğumu hatırlamakla beraber beni Kaşif Kozinoğlu'nun hastalanmasıyla alakalı kimse aramamıştır. Bana hiçbir şekilde kimse böyle bir vakanın olduğunu veya müdahale etmemi söylemedi. Bu kişiyi daha önce muayene ettiğimi de hatırlamıyorum, Kozinoğlu'nu da tanımıyordum. Vefat haberini televizyondan öğrendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

11 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

AVUKATINDAN 'KANGREN' VURGUSU

Tamer'in ifadesi sırasında yanında bulunan avukatı da müvekkilinin 65 yaşın üzerinde olduğunu ve ağır sağlık sorunları yaşadığını kaydetti.

12 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Avukatı savunmasında, "Müvekkilimin kronik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Ayrıca ayağında kangren başlangıcı vardır ve acilen ameliyat olması gerekmektedir. Soruşturmada herhangi bir ihmali yoktur" ifadelerine yer verdi.

13 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

"TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMADI"

Olayın ardından açıklama yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Tamer'in adli tıp doktoru olmadığını, Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını bildirdi.

14 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Başsavcılık, Kozinoğlu'nun durumunun kötüleştiğinin doktora bildirilmediğini, bu nedenle tıbbi müdahalede bulunmadığını ve Tamer'in rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini icra edemediğini belirtti.

15 Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir

Tamer'in asıl ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle netlik kazanacak, olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

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