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  • Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

Son dakika haberi: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmada, yapılanmanın 2018'deki adli işlemlerin ardından yeniden organize olduğu ve faaliyetlerini farklı kişi ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü yönünde bulgulara ulaşıldı. "İnfak, kurban, zekat, fitre ve öğrenci yardımı" adı altında toplandığı belirtilen paralar ile şirket, banka hesabı, araç ve taşınmaz hareketleri mercek altına alındı. Bazı malvarlıklarının farklı kişiler adına kayıtlı olmasına rağmen fiilen yapılanma yöneticilerince kullanıldığı iddiaları incelendi. Dosyada, 2022'de bir kişinin malvarlığını devretmeye zorlandığı ve zorla video çektirildiği iddiası da yer aldı. Ayrıca yapılanmadan ayrılanlara yönelik baskı iddiaları kapsamında 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Başsavcılık, soruşturmanın inançları değil, somut suç eylemlerini kapsadığını vurguladı.

01 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Son dakika... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Operasyonun perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra banka hareketleri, mali analizler, ticaret sicili kayıtları ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.

02 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

2018 SONRASI YENİDEN ORGANİZASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın geçmişi de mercek altına alındı. Yapılanmaya yönelik 2018 yılında benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirildiği belirtilirken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgulara göre yapılanmanın bu süreçten sonra yeniden organize olduğu değerlendirildi.

03 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

Dosyadaki tespitlerde, yapılanmanın lider merkezli hiyerarşik yapısını koruduğu ve faaliyetlerini farklı kişi, kurum ve ticari işletmeler üzerinden sürdürdüğü yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

04 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

"İNFAK, KURBAN, ZEKAT" PARALARI İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasına yansıyan ihbar ve mağdur anlatımlarında, yapılanma içerisinde çeşitli gerekçelerle düzenli para toplandığı yönünde iddialar yer aldı. Bu kapsamda "infak", "kurban bağışı", "Ramazan kolisi", "zekat", "fitre" ve "öğrenci yardımı" gibi adlar altında nakit veya banka yoluyla para toplandığı ileri sürüldü.

05 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

Toplanan paraların miktarı ve kullanım alanları konusunda bağışçılara yeterli bilginin verilmediği, bazı gelirlerin kayıtlara yansıtılmadığı ve paraların yapılanmanın faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı yönündeki iddialar mali incelemeye alındı. Başsavcılık, soruşturmanın önemli başlıklarından birinin de kişilerin dini ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi olduğunu bildirdi.

06 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

ŞİRKETLER, BANKA HESAPLARI VE MALVARLIKLARI MERCEK ALTINDA

Dosyada yapılanmanın mali organizasyonuna ilişkin dikkat çeken iddialar da yer aldı. Bazı kişilerin kendi adlarına şirket kurmaya, banka hesaplarını kullandırmaya, ticari belge düzenlemeye veya malvarlıklarını yapılanmanın belirlediği kişilere devretmeye yönlendirildiği yönündeki beyanlar soruşturma kapsamında incelendi.

07 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

Şirket, taşınmaz ve araçların görünürde farklı kişiler adına kaydedilmesine rağmen, fiili tasarrufun yapılanma içerisindeki yöneticiler tarafından sürdürüldüğü yönündeki iddialar da mali incelemeye konu edildi. Banka hareketleri ve ticari kayıtların incelenmesi sonucunda ise ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para hareketleri, kişiler ve şirketler arasındaki açıklanamayan transferler ile gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen bazı belge ve kayıtların tespit edildiği bildirildi.

08 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

DOSYADAKİ DİKKAT ÇEKEN OLAY: MALVARLIĞI DEVRİ İDDİASI

Soruşturmanın geçmiş dönem faaliyetleri kapsamında 2022 yılında yaşandığı belirtilen bir olay da yeniden gündeme geldi. Bir yapılanma mensubunun hürriyetinden yoksun bırakıldığı ve taşınır ve taşınmaz malvarlığı değerlerini yapılanmanın belirlediği kişilere devretmeye zorlandığı yönündeki iddialar soruşturma dosyasında yer aldı. Söz konusu kişinin malvarlığı devirlerini kendi isteğiyle gerçekleştirdiği izlenimi oluşturmak amacıyla zorla video kaydı çektirildiği iddiası üzerine Alparslan Kuytul ve yapılanmayla bağlantılı kişiler hakkında iddianame düzenlendiği, bu dosyadaki yargılamanın ise devam ettiği bildirildi.

09 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

349 HESAP TEK TEK İNCELENDİ

Soruşturmanın dijital ayağında da dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirildi. Açık kaynak araştırmalarında, yapılanmanın faaliyetlerini öven ve destekleyen, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik propaganda yaptığı değerlendirilen hesaplar incelendi. Bunun yanı sıra kamu görevlilerini veya toplumun belirli kesimlerini hedef gösteren, yapılanmadan ayrılan, yapılanmayı eleştiren ya da adli mercilere beyanda bulunan kişiler üzerinde baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 349 farklı sosyal medya hesabı tespit edildi. Bu hesaplar hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 14 YouTube, 15 Facebook, 143 X, 91 Instagram ve 79 TikTok hesabı ile 7 internet sitesine erişim engeli kararı alındı. Böylece toplam 349 sosyal medya hesabı soruşturma kapsamında erişime engellendi.

10 Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

AYRILANLARA "BASKI" İDDİASI

Dosyada yalnızca mali faaliyetler değil, yapılanmanın iç işleyişine ilişkin iddialar da araştırılıyor. Yapılanmadan ayrılan, faaliyetlerini eleştiren veya liderin talimatlarına aykırı hareket ettiği değerlendirilen kişilerin topluluk içerisinde aşağılayıcı ifadelerle damgalandığı, özel hayatları ve aileleri üzerinden itibarsızlaştırıldığı ve sosyal medya aracılığıyla hedef gösterildiği yönündeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor. Bazı kişilerin toplu slogan ve sosyal medya paylaşımlarıyla baskı altına alındığı yönündeki beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.

"DELİLLER BÜTÜN HALİNDE DEĞERLENDİRİLDİ"

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de delil çeşitliliği oldu. Dosyada CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları, dijital materyaller ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Başsavcılığın, yapılanmanın geçmişten bugüne uzanan faaliyetleri ile mali yapısı arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya yönelik incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

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