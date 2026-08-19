Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

349 HESAP TEK TEK İNCELENDİ

Soruşturmanın dijital ayağında da dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirildi. Açık kaynak araştırmalarında, yapılanmanın faaliyetlerini öven ve destekleyen, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik propaganda yaptığı değerlendirilen hesaplar incelendi. Bunun yanı sıra kamu görevlilerini veya toplumun belirli kesimlerini hedef gösteren, yapılanmadan ayrılan, yapılanmayı eleştiren ya da adli mercilere beyanda bulunan kişiler üzerinde baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 349 farklı sosyal medya hesabı tespit edildi. Bu hesaplar hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 14 YouTube, 15 Facebook, 143 X, 91 Instagram ve 79 TikTok hesabı ile 7 internet sitesine erişim engeli kararı alındı. Böylece toplam 349 sosyal medya hesabı soruşturma kapsamında erişime engellendi.