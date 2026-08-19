Son Dakika | Kuytulcular soruşturmasının perde arkasına SABAH ulaştı! Para ve malvarlığı ağı ortaya çıktı: Ayrılanlara baskı...

AYRILANLARA "BASKI" İDDİASI
Dosyada yalnızca mali faaliyetler değil, yapılanmanın iç işleyişine ilişkin iddialar da araştırılıyor. Yapılanmadan ayrılan, faaliyetlerini eleştiren veya liderin talimatlarına aykırı hareket ettiği değerlendirilen kişilerin topluluk içerisinde aşağılayıcı ifadelerle damgalandığı, özel hayatları ve aileleri üzerinden itibarsızlaştırıldığı ve sosyal medya aracılığıyla hedef gösterildiği yönündeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor. Bazı kişilerin toplu slogan ve sosyal medya paylaşımlarıyla baskı altına alındığı yönündeki beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi.
"DELİLLER BÜTÜN HALİNDE DEĞERLENDİRİLDİ"
Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de delil çeşitliliği oldu. Dosyada CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanları, geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketleri, ticaret sicili kayıtları, dijital materyaller ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Başsavcılığın, yapılanmanın geçmişten bugüne uzanan faaliyetleri ile mali yapısı arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya yönelik incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.