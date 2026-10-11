SON DAKİKA | MASAK, fonlardan çıkan paranın izinde! 187 milyara bloke: Hesaplar donduruldu yurtdışı yasağı konuldu
SON DAKİKA | MASAK, fonlardan çıkan paranın izinde! 187 milyara bloke: Hesaplar donduruldu yurtdışı yasağı konuldu
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık, 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı kararı alındı.
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:25Son Güncelleme: 11 Ekim 2026 06:26