SON DAKİKA| Mekke'deki tarihi anlaşmayı dünya basını böyle gördü: Bölgede dengeleri değiştirecek hamle!
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Üç ülkenin herhangi birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılmasını öngören anlaşma, özellikle Orta Doğu'da artan güvenlik krizleri ve ABD-İran geriliminin gölgesinde değerlendirilirken, yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolüne dikkat çekti.