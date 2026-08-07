SON DAKİKA| Mekke'deki tarihi anlaşmayı dünya basını böyle gördü: Bölgede dengeleri değiştirecek hamle!

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre anlaşma, herhangi bir tarafın saldırıya uğraması halinde bunun üç ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor. Bunun yanında savunma alanındaki iş birliğinin tüm boyutlarda geliştirilmesi hedefleniyor.