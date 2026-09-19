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  • SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken; bazı bölgelerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış olacak mı? İşte son tahminler…

01 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…
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SON DAKİKA | Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklenirken, Rize ve Artvin'in kuzeyinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

02 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

03 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-60 kg/m2), yarın (Cumartesi) Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

04 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

05 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

06 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

07 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

08 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

09 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

10 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

12 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

13 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

14 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

15 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

16 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

17 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak bastıracak! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TÜRKİYE

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