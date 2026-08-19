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  • SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

SON DAKİKA… Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şahinbey'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Öte yandan saldırganın ifadesinden detaylar da ortaya çıktı.

01 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı
AA AA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dün bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığını ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

02 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

Vali Çeber, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Meriç'in genel durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in yoğun bakımda ve durumunun iyi olduğunu, tepki vermeye başladığını söyledi.

03 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

MELİH MERİÇ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uygun olması halinde Meriç'in doktorlar tarafından uyandırılacağını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Süreç iyi gidiyor, inşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da alanında uzmanlaşmış cerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi durumdayız. Hem hekimlerimiz, hem şehir hastanemiz, hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah sayın vekilimiz de çok kısa bir sürede tekrar sağlıkla aramıza dönecek."

04 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

ZANLININ İFADESİNDEN DETAYLAR

Çeber, şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sonunda teslim olduğunu belirtti.

05 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

Şüphelinin emniyette ifade verdiğini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Emniyetimiz, araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki... Zanlı yakalandı. Tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra zanlı geldi ve teslim oldu. Olayı anlattı ve ifadesini de verdi. Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili.

06 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor."

07 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

Bundan sonraki adli süreci savcıların ve adli mekanizmanın değerlendireceğini belirten Çeber, "Şahıs dün itibariyle olayın gerçekleştiği ana kadar evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra sayın vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti." dedi.

08 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

Çeber, Meriç'in olaydan kısa bir süre önce şoförüne ve korumasına izin verdiğini, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırının yaşandığını dile getirdi.

09 SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

#GAZİANTEP #YENİ PARTİ #ŞAHİNBEY #CHP

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