SON DAKİKA… Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Saldırganın ifadesinde adaylık detayı

MELİH MERİÇ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uygun olması halinde Meriç'in doktorlar tarafından uyandırılacağını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Süreç iyi gidiyor, inşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da alanında uzmanlaşmış cerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi durumdayız. Hem hekimlerimiz, hem şehir hastanemiz, hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah sayın vekilimiz de çok kısa bir sürede tekrar sağlıkla aramıza dönecek."