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  • SON DAKİKA! Muhittin Böcek'in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

SON DAKİKA! Muhittin Böcek'in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

Son dakika haberi: CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Muhittin Böcek hakkında başlatılan fuhuş soruşturmasında çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında grup ilişki yaşadığı iddia edilirken, pedofilik fuhuş ağını Tuğçe Güney'in organize ettiği saptandı. Daha önce bu soruşturma kapsamında tutuklanan Güney gibi 3 kişinin organizatör olduğu belirlendi. Dosyada yer alan "Melek hamile kaldı, hayatı değişti" şeklinde tanık beyanında geçen Melek'in ise Muhittin Böcek'in lüks ev, araba ve Rolex aldığı sevgilisi Melek Kurukama olduğu değerlendiriliyor.

01 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Son dakika haberi... CHP'li Muhittin Böcek'in Antalya'da kurduğu pedofilik fuhuş ağında mide bulandıran yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

02 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 11 genç kadının mağdur ifadesi dosyaya girdi. Müşteki-mağdur ifadelerine göre, Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında Konyaaltı'ndaki bir evde grup ilişki yaşadığı iddia edildi.

03 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

"TUĞÇE GÜNEY ORGANİZE ETTİ"

Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi. "Bize bu işi Tuğçe Güney'in organize ettiğini söylediler" diyen mağdur kız şu ifadeleri kullandı: "Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık."

Görseldeki: Tuğçe Güney

04 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

BÖCEK: 16 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN; ÇOCUK GİBİ OLMAN HOŞUMA GİTTİ

Böcek'in 17 yaşındaki çocuğa ilişki öncesi "Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediği ve estetik yaptırmasını engellediği iddia edildi.

Görseldeki: Tuğçe Güney

05 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

CHP'li Böcek'in fuhuş ağına hizmet eden isimlerin istismar edilen genç kadına "Hamile kal hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü. Genç kadına, "Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek. Hatta hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir, Melek hamile kaldı hayatı değişti" dendiği ifade edildi.

Görseldeki: Tuğçe Güney

06 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

"HAMİLE KALDI, HAYATI DEĞİŞTİ" DENİLEN MELEK KİM?

"Hamile kaldı, hayatını yaşadı" denilen ismin ise Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama olduğu belirtiliyor.

07 SON DAKİKA! Muhittin Böcek’in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

Böcek'in Kurukama'yı özel üniversitedeki eğitiminden sonra belediyede memur yaptığı, Audi A4 marka lüks otomobil, ev ve Rolex hediye ettiği ortaya çıkmıştı. Kurukama verdiği ifadede Böcek'le aralarındaki ilişkiyi doğrulamıştı.

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