SON DAKİKA! Muhittin Böcek'in pedofili ve istismar ağı ortaya çıktı! İğrenç sözler: Çocuk gibi olman hoşuma gitti

"TUĞÇE GÜNEY ORGANİZE ETTİ"

Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi. "Bize bu işi Tuğçe Güney'in organize ettiğini söylediler" diyen mağdur kız şu ifadeleri kullandı: "Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık."

Görseldeki: Tuğçe Güney