  • Haberler
  • SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

SON DAKİKA… Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş.merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden veya tek bir şirketin ödeme altyapısının dışarıdan kötüye kullanılmasından ibaret olmadığı, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansal sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

01 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…
Sema DEMİR Sema DEMİR

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş.merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

02 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bağlı 25 şirketine kayyum atanmıştı. Öte yandan Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz O. ile Veritabanı Uzman Yardımcısı Merve T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

03 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

GENEL MÜDÜRE EV HAPSİ

Şüphelilerden Serkan Aziz O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Merve T. ise aynı suçtan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

04 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden veya tek bir şirketin ödeme altyapısının dışarıdan kötüye kullanılmasından ibaret olmadığı, Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM ödeme alt yapısı, Türk Finansal Teknoloji A.Ş. / PARAMTECH teknik altyapısı, Param Merkezi Yönetim Destek Hizmetleri A.Ş. merkezi yönetim ve kaynak aktarım fonksiyonu ile ilişkili diğer şirketler üzerinden ekonomik bütünlük arz eden geniş kapsamlı bir kurumsal yapı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

05 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

ELDE EDİLEN SUÇ GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME SOKULUP GERÇEK HESAPLARA AKTARILMIŞ

Yazıda Turuncu Holding A.Ş.'nin Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM'ın ana ortağı konumunda bulunduğu, Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM'ın yapı içerisinde merkezi konumda bulunduğu, sanal POS, elektronik para hesabı, kart, cüzdan, IBAN, FAST, Param Business ve para transfer altyapıları üzerinden yüksek hacimli işlem akışlarının gerçekleştiği aktarıldı.

06 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

MASAK ve TCMB raporlarında yasa dışı bahis ile yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansal sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. Devamında ise döviz, kuyumcu, nakit, kripto varlık, yurt dışı ödeme yapıları ve ilişkili şirket kanalları üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı belirtildi.

07 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

FRAUD ALTYAPISININ YETERSİZ OLDUĞU BİLDİRİLSE DE YATIRIMLARIN YAPILMADIĞI BELİRTİLDİ

Şüphelilerden Serkan Aziz O.'nun Türk Elektronik Para A.Ş.'nin Genel Müdürü olduğu ve TÖDEB bildirimlerinden, TCMB ile MASAK incelemelerinden, FRAUD sistemindeki eksikliklerden ve alınan veya alınmayan tedbirlerden haberdar olduğunun kaydedildiği sevk yazısında, şüpheliye FRAUD altyapısının yetersiz olduğunun bildirildiği, buna rağmen yazılım yatırımlarının bütçe gerekçesiyle uzun süre yapılmadığı aktarıldı.

08 SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

Ayrıca bazı kart ve hesap kapatma işlemlerinin üst yönetim talimatlarıyla gerçekleştirildiğinin söylendiği ve şüphelinin şirket yöneticisi olarak kurumsal risk modelinin sürdürülmesi, yüksek riskli müşterilerle çalışması, düzenleyici kurum bildirimleri sonrasında alınacak tedbirler ve grup içi fon hareketleri üzerindeki konumu birlikte değerlendirildiği ve suçlara iştirak ettiği aktarıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!