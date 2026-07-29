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SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

SON DAKİKA… Param soruşturmasında çarpıcı detaylar! Suçtan elde edilen gelirleri bu şekilde aklamışlar: Üst yönetimin talimatıyla…

SON DAKİKA… Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş.merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden veya tek bir şirketin ödeme altyapısının dışarıdan kötüye kullanılmasından ibaret olmadığı, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansal sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.