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  • SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

Orta Doğu'da İran ve ABD arasında süren gerilime Suudi Arabistan ve Yemen'in de eklenmesiyle süreç geniş bir alana yayıldı. Dünya petrol taşımacılığının yüzde 5'inin geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı'na yakın konumda bulunan Etiyopya ve Erite gerilimi de bölgedeki sorunlara yeni bir cephe açtı. ABD'nin Rusya yaptırımlarını yumuşatması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 2'lik gerileme dikkat çekti. Buna rağmen navlun fiyatları petrol ticareti için zorluk yaratmaya devam ediyor.

01 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Orta Doğu'da yaşanan sorunlar petrol ticaretini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Petrol fiyatları risklerden ve arz sıkıntılarından destek bulurken ABD'nin Rusya'ya karşı dizel yaptırımlarını gevşetmesi fiyatları aşağı çekti. Buna rağmen bölgede süregelen sorunlar riskleri canlı tutuyor.

02 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Brent petrol, geçtiğimiz hafta sert yükselişler kaydederek 110 dolar seviyelerine dayandı. Petrol yeni haftaya kazanımlarını kaybederek yüzde 2 gerileme ile 107 dolar seviyelerinde kadar geldi. Fiyatlardaki geri çekilmede petrol arzının çatışma öncesi seviyelere doğru toparlanması etkili oldu.

03 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

ABD Enerji Bakanı Chris Wright kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Basra Körfezi petrol akışının savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık %80'ine ulaştığını ifade etti. Olumlu haberlerle beraber Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu 3 tankerin zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.

04 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDAN ÇİFT YÖNLÜ GERİLİM

Babülmendep Boğazı Orta Doğu, Asya ve Avrupa kıtalarının enerji ticareti alanından kritik geçiş güzergahlarından biri. Dünyadaki enerji arzının yüzde 10-yüzde 12 gibi bir kısmı buradan geçiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından sık sık gündeme gelen Babülmendep, çift yönlü bir enerji koridoru gibi işlev görüyor. Bu boğazda meydana gelebilecek bir aksama gemilerin Ümit Burnu'ndan dolaşmasına ve daha fazla maliyetli bir yolculuk yapmasına neden olacak.

05 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

Boğaz zaman zaman Husi saldırıları nedeniyle ticaret gemileri için güvenliksiz bir alana dönüşebiliyor. Suudi Arabistan ile Husiler arasında çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere ait askeri hedeflere 1417 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Husi saldırıları petrol tesislerini ve deniz yolu tehdit ediyor.

06 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

Öte yandan Babülmendep Boğazı'nın diğer yakası olan Afrika kıtasında da boğaza yakın konumda bulunan iki ülke arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Eritre'nin 1993 yılında Etiyopya'dan koparak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Etiyop'ya bir kara ülkesini dönüşür. Erite Etiyopya'nın Kızıldeniz'e çıkış taleplerine karşı gelerek engellemek istiyor. Gerilimin tırmanması Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini tehdit ediyor.

07 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

YAPTIRIMLAR YUMUŞADI

ABD Başkanı Donald Rusya'yı hedef alan yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı ve buna "ulusal çıkarları" gerekçe gösterdiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırdığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını savunarak, "Hiçbir yaptırım kaldırılmadı" dedi.

08 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

Dizel anlaşması sonrasında ilk etapta ekim ayında 300 bin ton dizel teslim edilecek. Bu gelişme 3 Kasım'da seçimlere gidecek olan ABD'deki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi planlanıyor.

09 SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

Mevcut durumda küresel dizel kıtlığı her geçen gün kendini göstermeye devam ediyor. Çatışmalar sonucu hasar göre rafinerileri ve pahalı nakliye sorunları içinde çıkılmaz bir hale sokuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BABÜLMENDEP BOĞAZI #ETİYOPYA #PETROL

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