SON DAKİKA | Petrol iki boğaz arasına sıkıştı: Dizel sorunu çözülecek mi? İşte detaylar...

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDAN ÇİFT YÖNLÜ GERİLİM

Babülmendep Boğazı Orta Doğu, Asya ve Avrupa kıtalarının enerji ticareti alanından kritik geçiş güzergahlarından biri. Dünyadaki enerji arzının yüzde 10-yüzde 12 gibi bir kısmı buradan geçiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından sık sık gündeme gelen Babülmendep, çift yönlü bir enerji koridoru gibi işlev görüyor. Bu boğazda meydana gelebilecek bir aksama gemilerin Ümit Burnu'ndan dolaşmasına ve daha fazla maliyetli bir yolculuk yapmasına neden olacak.