SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

TAT Nişasta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Uğurlu Helva Tahin Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,

Sugabee Şekerleme Gıda İnşaat Sanayi İç ve Dış TİC.LTD.ŞTİ.

olmak üzere 25 şirkette suç veya suç unsurlarının tespit edilmesi adına arama ve el koyma işlemi yapıldı. Ayrıca 47 şüphelinin çağrı yoluyla ifadeleri alınmaya başlandı.

Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti', 'vergi kaçakçılığı/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma', 'özel belgede sahtecilik' ve 'fiyatları etkileme' suçlarından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.