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  • SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri tespit edildi. SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı. Kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreten, kullanan veya toptancısı olduğu iddia edilen 25 şirkette arama yapılırken, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. İşte o ünlü firmalar!

01 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar
Sema DEMİR Sema DEMİR

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen denetim raporu temel alınarak hazırlanan Vergi Denetim Kurulu'nun görüş ve öneri raporu üzerine şeker soruşturması başlatıldı. İç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

02 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Soruşturma kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta', 'fruktoz' ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği tespit edildi.

03 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

HALK SAĞLIĞINI BOZACAK NİTELİKTE İŞLEMLER YAPILMIŞ

Soruşturma çerçevesinde bazı üretici firmalar ile toptancı, aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişki bulunduğu, faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edildiği değerlendirilen ürün cinsi arasında farklılık olabildiği, bu şekilde halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış, yanıltıcı belge düzenleme/kullanma, vergi kaybı ve piyasa fiyatlarının etkilenmesi sonucunu doğurabilecek nitelikte işlemler yapıldığı belirlendi.

04 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

25 ŞİRKETTE ARAMA YAPILDI, 47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreten, kullanan veya toptancısı durumunda olduğu iddiasıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da;

Ak Nişasta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Aktaşlar Et Gıda ve Hayvancılık Sanayi TİC.LTD.ŞTİ.,
Anadolu Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Artı Endüstriyel Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

05 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Beşan Nişasta Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Beylerbeyi Lokum Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Emelce Gıda Tarım İnşaat Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Gaziantep Pazarlama ve TİC.LTD.ŞTİ.,

06 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

GSF Gıda Sanayi Fabrikaları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Hasal Tarım Ürünleri Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Karamehmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Kervan Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ., (Söz konusu haberlerde geçen Kervan Gıda'nın, Adana'da kurulu "Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olup, Borsa İstanbul'da "KRVGD" işlem koduyla işlem gören Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hiçbir tüzel kişilik, ortaklık veya hukuki bağ bulunmamaktadır.)

07 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Küçükmeral Gıda İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Natura Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Nurs Lokman Hekim Gıda,
Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Özdey Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,

Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Seyyidler Otomotiv Gıda İnşaat Dayanıklı Tüketimmalları Emlakçılık Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Suluca Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,

08 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
TAT Nişasta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Uğurlu Helva Tahin Gıda Sanayi ve TİC.LTD.ŞTİ.,
Sugabee Şekerleme Gıda İnşaat Sanayi İç ve Dış TİC.LTD.ŞTİ.

olmak üzere 25 şirkette suç veya suç unsurlarının tespit edilmesi adına arama ve el koyma işlemi yapıldı. Ayrıca 47 şüphelinin çağrı yoluyla ifadeleri alınmaya başlandı.

Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti', 'vergi kaçakçılığı/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma', 'özel belgede sahtecilik' ve 'fiyatları etkileme' suçlarından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

09 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

FATURA VE ÜRÜN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

"ŞEKER SORUŞTURMASI"

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen "Şeker Soruşturması"nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

10 SON DAKİKA! SABAH şeker operasyonunun detaylarına ulaştı: İşte halk sağlığını tehlikeye atan o ünlü firmalar

8 İLDE 47 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

"HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKLER"

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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