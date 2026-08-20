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  • SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

SON DAKİKA… Marmara Denizi'ndeki Adalar fayında son günlerde adeta deprem fırtınası yaşandı… Dün akşam Adalar fayında en yükseği 3.2 en düşüğü ise 2,3 olan mikro sarsıntılar sonrası özellikle İstanbullularda "Büyük depremin habercisi mi?" endişesi arttı. Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, korku ve paniğe yol açan deprem fırtınasını yorumladı. 17 Ağustos ve 23 Nisan depremlerini hatırlatarak uyardı… İşte detaylar!

01 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?
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SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan 0.7 ve 1.0 şiddetindeki mikro depremler, büyük korku yarattı. Yerin 7.0km ila 14.5km arasında meydana gelen depremler, "Büyük depremin habercisi mi" düşüncesi ile korkuya yol açtı.

02 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

EN BÜYÜĞÜ 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE!

Dün akşam ise saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken, aynı bölgede yaklaşık 10 dakika önce 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Saat 18.13'te ise 2.3 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

03 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

"BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?"

Bölgede yaşanan deprem fırtınası, halkta büyük paniğe yol açtı. Herkes "Mikro depremler büyük depremin habercisi mi?" endişesi yaşamaya başladı. Yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 19 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünden sadece iki gün sonra yaşanan deprem fırtınasını yorumladı.

04 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

"ADALAR FAYI YAŞLI BİR FAYDIR"

Prof. Dr. Üşümezsoy, Büyükada'nın güneyinde dün yaşanan 2.2 ve 3.0 büyüklüklerindeki mikro depremlerin ardından kamuoyundaki "İstanbul depremi geliyor" algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ana fayla ilgili herhangi bir olağanüstülük bulunmadığını ifade eden Üşümezsoy, "Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz" ifadelerini kullandı.

05 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

"İKİNCİL FAYLARDA YAŞANAN STRES BOŞALMASI"

Meydana gelen sarsıntıların kökenine de detaylıca değinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremlerin doğrudan Adalar fayı üzerinde değil; bu ana fayı güneyden kuzeye doğru kesen ikincil ve üçüncül fay hatlarında meydana geldiğini vurguladı. Bu küçük kolların kendi başlarına yıkıcı bir stres üretemeyecek kadar zayıf faylar olduğuna dikkat çeken Üşümezsoy, hareketliliğin aslında 17 Ağustos ve 23 Nisan depremlerinin söz konusu bölgeye yüklediği stresin bir sonucu olduğunu açıkladı.

06 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

"BUGÜNKÜ DEPREMLER HARİTALARIMIZI DOĞRULUYOR"

Bölgedeki fay hatlarını yıllar öncesinden çizdiklerini ve bugünkü depremlerin bu tespitleri birebir doğruladığını hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, 1999'dan bu yana fay üzerinde bu tarz tetiklenmiş ufak olayların yaşandığını da açıkladı. Yaşanan mikro sarsıntıların olağan bir sürecin parçası olduğunu belirten Üşümezsoy, bu küçük kolların stres biriktirerek orta veya büyük şiddette bir deprem üretme kapasitesinin olmadığını vurguladı.

07 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sarsıntıların sebebiyle ilgili AHaber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

08 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

ADALAR FAYI ÖLÜ DEĞİL CANLI!

Mikro deprem deyince 2 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? 2 büyüklüğündeki deprem 1 futbol sahasındaki alanın kırıldığını ve enerjisini boşalttığını gösteriyor. Şu an dahi adalar fayında depremler sürüyor.

Ölü bir fay değildir. Bilimsel çalışmalara göre diri deprem üreten bir faydır. Yine uluslararası çalışmalara göre 1963 depremi Adalar ayı üzerinde gelişmiştir.

Marmara'da dikkat çeken hareketlilik! Mikro depremler neyin habercisi? | Video

09 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

Bugün adalar fayı aktif bir faydır. Mikro depremler neyi işaret ediyor? Mikro deprem dediğimiz fayın alttaki sıcak akışkanlarla gevşeyerek milimetre cinsinde hareket etmesidir. Yani fay sürüklendiği anda mikro deprem oluşur. Marmara fayının geneline baktığımızda sürüklenen ve sürüklenmeyen bölümlerden oluşur.

10 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

"KORKTUĞUMUZ YER…"

1999'dan günümüze kadar olan bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Marmara'nın kendine özgü bir jeolojik özelliği var. Yer altından çıkan sıcak sular gazlar fayın gevşemesine ve hareket etmesine deprem enerjisini bırakmasına neden oluyor deniyor. Adalar'da olan dünden bugüne kadar olan depremler fayın milimetre cinsinde sürüklendiğini gösteriyor. Bu sürüklenmediği yerde bu gerilmeler artar korktuğumuz yer de bu.

11 SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

ADALAR FAYI İSTANBUL İÇİN BİR TEHDİT!

Adalar ne kadar kilitli sürünüyor derseniz bunun cevabı yok. O yüzden her zaman bir İstanbul'da deprem tehlikesi var. Yok demek mümkün değil. 2025'te Silivri'de deprem olduktan sonra bunun artçıları İstanbul'un doğusuna devam etti.

Çınarcık çukuru bu gerilmelerle yüklendi. Mikro depremlerin nedeni bu gerilme artışları olabilir. Adalar fayı masum ve ölü değil İstanbul'u tehdit edebilir. İstanbul'da tedirgin olacak durum görmüyorum ancak tedbirli olmamız gerekiyor. İstanbul 7'nin üzerinde depreme her an hazır olmalıdır. Adalar fayı diri, canlı ve deprem üretir ve İstanbul'un bir tehdididir!

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