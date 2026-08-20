SON DAKİKA… Şener Üşümezsoy Marmara’daki deprem fırtınasını değerlendirdi! Büyük depremin habercisi mi?

ADALAR FAYI İSTANBUL İÇİN BİR TEHDİT!

Adalar ne kadar kilitli sürünüyor derseniz bunun cevabı yok. O yüzden her zaman bir İstanbul'da deprem tehlikesi var. Yok demek mümkün değil. 2025'te Silivri'de deprem olduktan sonra bunun artçıları İstanbul'un doğusuna devam etti.

Çınarcık çukuru bu gerilmelerle yüklendi. Mikro depremlerin nedeni bu gerilme artışları olabilir. Adalar fayı masum ve ölü değil İstanbul'u tehdit edebilir. İstanbul'da tedirgin olacak durum görmüyorum ancak tedbirli olmamız gerekiyor. İstanbul 7'nin üzerinde depreme her an hazır olmalıdır. Adalar fayı diri, canlı ve deprem üretir ve İstanbul'un bir tehdididir!