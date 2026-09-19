SON DAKİKA | Silivri'de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü. Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.