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  • SON DAKİKA | Silivri'de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

SON DAKİKA | Silivri'de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı görüntüler girdi. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde Kozinoğlu'nun cezaevinden fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.

01 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK

Son dakika haberi: 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.

02 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri ile şüpheli anlar saniye saniye yer aldı.

03 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

SABAH'ın ulaştığı görüntülere göre; Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkamaları dikkatlerden kaçmadı.

04 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

SIR 14 DAKİKA

Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi.

05 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü. Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.

06 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

ODALAR ARASI HAREKETLİLİK VE BEYAZ NESNE

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan ilk kritik anlarda, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı belirlendi.

07 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kalan ortamda, bu esnada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü.

08 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Işıkların yeniden açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra ise masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.

09 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

SANİYE SANİYE ODA GEÇİŞLERİ VE "BEYAZ NESNE" DETAYI

Soruşturma dosyasındaki tutanaklarda, koğuş içerisindeki oda hareketliliği saniye saniye şu şekilde kayda geçti:

10 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

18:57:10 – Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı.
18:57:20 – Yıldırım, 5 numaralı odaya giriş yaptı.

11 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

18:57:31 – 5 numaralı odadan çıkan Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçti.
18:57:49 – Odadan çıkan Yıldırım, merdiven başına geldi; birkaç basamak indikten sonra durdu ve bir süre oyalandı.

12 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

18:58:20 – Tekrar Kozinoğlu'nun 4 numaralı odasına dönen Yıldırım, sağ elinde beyaz bir nesneyle odadan çıktı.
Alt kata inen Yıldırım, Hasan Atilla Uğur'un yanına uğradıktan sonra mutfak tezgahının bulunduğu bölüme yöneldi.

13 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

RAHATSIZLANMA SONRASI KAHVE BARDAĞI YIKANDI

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından yaşandı.

14 SON DAKİKA | Silivri’de 14 dakikalık sır karartma! Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar

Kozinoğlu'nun koğuşuna giren Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını alarak mutfak bölümünde yıkadığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.Başsavcılık, elde edilen bu kritik kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

#KAŞİF KOZİNOĞLU

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