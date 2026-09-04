Son dakika | Silivri'deki gemi kazasında akılalmaz ihmaller zinciri ortaya çıktı! Kazadan 1 gün önce...

MAKİNELERİ DURDURMAK YERİNE DÜMENİ İSKELEYE KIRDI

M/T ALSU gemisinde sadece tecrübesiz bir zabitin görevlendirilmesiyle kalınmadı; Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün (COLREG) en temel kuralı olan "Gözcülük" (Kural 5) kuralı da ağır şekilde ihlal edildi. Kaza anında köprü üstünde zabitin yanında bulunması gereken dümenci, gözcü veya stajyerlerin tamamının kamara ve güvertede istirahat ettiği, köprü üstünde tek bir gözcünün dahi bulunmadığı kesinleşti. Bu durum, yaklaşan tehlikenin zamanında fark edilmesini engelleyerek durumsal farkındalığı sıfıra indirdi.