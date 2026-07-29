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  • SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

SON DAKİKA… Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'ten yıllardır haber alınamamıştı. Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa'nın ise evlerinde boğazları kesilmiş halde cansız bedenine ulaşılmıştı. İki kardeşin katili ise babaları Uğur Şimşek'in arkadaşı olan Hüseyin Sönmez çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu cinayette 6 yıl sonra sır perdesi aralandı. Yol kenarında bulunan insan kemikleri Uğur Şimşek'e ait çıktı! İşte filmleri aratmayacak olayın ayrıntıları…

01 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!
SENA UYANER SENA UYANER

Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020 tarihinde ortadan kayboldu. Kayıp başvurusunun ardından Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, Şimşek'in son olarak Hüseyin Sönmez ile Ankara'nın Haymana ilçesinde görüştüğü belirlendi.

02 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

Ancak yürütülen tüm çalışmalara rağmen Şimşek'e ulaşılamadı. Eşi Ayşegül Şimşek ise eşinin son olarak Sönmez'in evinde görüldüğünü belirterek olayın aydınlatılmasını talep etti.

03 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

KAYIPTAN ALTI AY SONRA KEMİKLER BULUNDU

Uğur Şimşek'in kaybolmasından yaklaşık altı ay sonra, Haymana ilçesinde yol kenarında bir TIR şoförü tarafından kafatası ve çeşitli kemik parçaları bulundu.

04 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

Jandarma ekiplerine teslim edilen bulgular, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Ancak o dönemde yapılan çalışmalarda kemiklerin kime ait olduğu belirlenemedi ve dosya faili meçhul olarak kaldı.

05 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

ÇİFTE CİNAYET SORUŞTURMAYA YENİ BOYUT KAZANDIRDI

Aradan geçen yaklaşık beş yılın ardından, Uğur Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa, Sivas'taki evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, iki kardeşin son olarak Hüseyin Sönmez ile görüştüğü tespit edildi.

06 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

DNA EŞLEŞMESİYLE KİMLİK BELİRLENDİ

Cinayet soruşturması kapsamında hayatını kaybeden iki kardeşten alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun kimliği belirlenemeyen cesetlere ilişkin veri tabanında bulunan Haymana'daki kafatasına ait DNA profiliyle karşılaştırıldı.

07 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

Yapılan inceleme sonucunda, yıllardır kimliği tespit edilemeyen kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu kesinleşti. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

08 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

500 BİN LİRALIK ALACAK İDDİASI

Soruşturmada öne çıkan iddialardan biri ise olayların 500 bin liralık alacak verecek meselesinden kaynaklandığı yönünde oldu. İddiaya göre Hüseyin Sönmez'in bu nedenle cinayetleri işlediği öne sürülüyor.

09 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın yargılaması devam ediyor. Öte yandan Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek, olayın tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmediğini düşündüğünü belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirilmesini istedi.

10 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!
11 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!
12 SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!
#SİVAS #TÜRKİYE

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