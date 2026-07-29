SON DAKİKA… Sivas’ta Umutcan ve Melis Şimşek boğazı kesilerek öldürülmüştü! 6 yıllık sır aydınlatıldı: Kemikleri yol kenarında bulundu!
SON DAKİKA… Sivas'ta 2020 yılında kaybolan Uğur Şimşek'ten yıllardır haber alınamamıştı. Şimşek'in 22 yaşındaki oğlu Umutcan ile 16 yaşındaki kızı Melisa'nın ise evlerinde boğazları kesilmiş halde cansız bedenine ulaşılmıştı. İki kardeşin katili ise babaları Uğur Şimşek'in arkadaşı olan Hüseyin Sönmez çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu cinayette 6 yıl sonra sır perdesi aralandı. Yol kenarında bulunan insan kemikleri Uğur Şimşek'e ait çıktı! İşte filmleri aratmayacak olayın ayrıntıları…