SON DAKİKA! Sofralara yeni düzenleme! Bakan Bolat tek tek anlattı: Halde kayıtdışılığa son verilecek

2028'DE 50 MİLYAR DOLARA ULAŞIRIZ
Gazetecilerle ABD temaslarını değerlendiren Bakan Bolat, New York'ta düzenlenen iş dünyası ve yatırım toplantılarında Türkiye'nin yatırım ortamı, teşvikleri ve makroekonomik görünümünün uluslararası yatırımcılara anlatıldığını belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 345 ABD'li şirketin bugüne kadar 16,5 milyar dolar sermaye getirdiğini, aradan geçen yıllarda ise Türkiye'deki toplam yatırımlarının 60 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, 2025'te iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 10 artışla 38,5 milyar dolara çıktığını, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaklaşık 6 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini belirtti.