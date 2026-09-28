SON DAKİKA! Sofralara yeni düzenleme! Bakan Bolat tek tek anlattı: Halde kayıtdışılığa son verilecek

YARGILAMA YAPILACAK

Sebze-meyve piyasasına ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulunan Bolat, teftiş raporları, vergi denetim kurulu verileri ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir operasyon yürüttüğünü, tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Bolat, sürecin soruşturmadan iddianameye, ardından yargılamaya dönüşeceğini ifade etti. Türkiye'de hallerin 1960'tan bu yana yürürlükte olan sistemle yönetildiğini, 177 halin belediyeler tarafından işletildiğini belirten Bolat, 2012'de yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ancak yalnızca yasa çıkarmanın yeterli olmadığını söyledi.