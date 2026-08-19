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  • SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni ve voleybolcu Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Gözyaşları ile toprağa verilirken, Yakova'nın Nisan 2026'da da bir motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Instagram hesabında motosiklet videoları paylaşan Ceyda Yakova'nın son mesajı ise yüreklere işledi. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

SON DAKİKA… İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova, sosyal medyada yayınladığı motosiklet videoları ile dikkat çekti.

02 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

22 yaşındaki Yakova'dan acı haber geldi. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç fenomen, gözyaşları ile toprağa verildi.

03 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor forması giyen Ceyda Yakova'nın ölüm sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmazken genç voleybolcunun Nisan 2026'da bir motosiklet kazası geçirdiği ve motorunun gidonunun kırıldığı öğrenildi.

04 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

O SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan Ceyda Yakova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı motosiklet videosunun altına yazdığı yorum, yüreklere işledi.

05 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

Yakova, motosiklet kullanırken yayınladığı videosuna "Aklım çıkıyor" yazan arkadaşına "O zaman bir daha yapıyorum" demesi dikkat çekti.

06 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
07 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
08 SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
#INSTAGRAM

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