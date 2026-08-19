SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı

Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor forması giyen Ceyda Yakova'nın ölüm sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmazken genç voleybolcunun Nisan 2026'da bir motosiklet kazası geçirdiği ve motorunun gidonunun kırıldığı öğrenildi.