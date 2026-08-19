SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti! O sözleri yürekleri dağladı
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni ve voleybolcu Ceyda Yakova 22 yaşında hayatını kaybetti. Gözyaşları ile toprağa verilirken, Yakova'nın Nisan 2026'da da bir motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Instagram hesabında motosiklet videoları paylaşan Ceyda Yakova'nın son mesajı ise yüreklere işledi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2026 14:04Son Güncelleme: 19 Ağustos 2026 15:33