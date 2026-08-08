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SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

SON DAKİKA… Adıyaman'da yaşayan Abuzer- Zeynep Doğan çifti, yıllarca evlat hasreti çekti. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören ikilinin 34 yıllık bekleyişi sonrası ikizleri Tekbir Gül ve Havva Gül dünyaya geldi. 6 yaşındaki ikizleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden Abuzer- Zeynep Doğan çiftinin o anları 86 milyonun yüreğine işledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını bildirdi.