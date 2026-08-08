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  • SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

SON DAKİKA… Adıyaman'da yaşayan Abuzer- Zeynep Doğan çifti, yıllarca evlat hasreti çekti. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören ikilinin 34 yıllık bekleyişi sonrası ikizleri Tekbir Gül ve Havva Gül dünyaya geldi. 6 yaşındaki ikizleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden Abuzer- Zeynep Doğan çiftinin o anları 86 milyonun yüreğine işledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını bildirdi.

01 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!
AA AA

Abuzer ve Zeynep Doğan, 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti.

Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

02 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Doğan çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

03 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

HAYALLERİ OLAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. O görüntü, Türkiye'nin yüreğine işledi. 34 yılın ardından evlat hasreti son bulan Doğan çiftinin hikayesi milyonların yüreğine işledi.

04 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

05 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.

06 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!

Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

07 SON DAKİKA… Sosyal medya o aileyi konuşmuştu! Bakanlık 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan çifti için devrede!
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