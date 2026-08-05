Haberler

Galeri

SON DAKİKA… SABAH FETÖ’cü hain Burkay Karatepe’nin ifadesine ulaştı! Suikast girişimi öncesi gizli toplantı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz!

SON DAKİKA… SABAH FETÖ’cü hain Burkay Karatepe’nin ifadesine ulaştı! Suikast girişimi öncesi gizli toplantı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz!

SON DAKİKA… Burkay Karatepe, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin içindeydi! Darbe girişiminin başarısız olması sonucu sivil kıyafetle kaçarak izini kaybettirdikten 10 yıl sonra nefes kesen bir operasyonla Afyonkarahisar'da ele geçirildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve itirafçı olan Burkay Karatepe, 69 sayfalık ifadesinde suikast girişimi ve 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Adliyeye seck edilen darbeci hain Karatepe şunları söyledi: Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan 15 Temmuz'da tüm öğrencileri toplayarak 'Bir şeyler olacağını, emirlere uyun' emri verdi. Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen ekibe dahil olduk. Seymen personele hitaben 'Aramızda hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?' diye sordu. Kimseden olumsuz yanıt gelmedi. Ardından ordunun yönetime el koyduğu söyledi. Göreviniz "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek' dedi