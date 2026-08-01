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  • SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

SON DAKİKA… 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte ait hücre evinde yakalanan Burkay Karatepe'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak istediği ortaya çıktı. 3 katlı binada tek kalan kişi olan Karatepe'nin evinde bolca miktarda erzak ve yarısı dolu viski şişesinin de bulunması dikkatlerden kaçmadı. İşte operasyonun ayrıntıları…

01 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
SENA UYANER SENA UYANER

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan şahıslar kapsamında yürütülen operasyonda önemli bir firari yakalandı.

02 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

37 KİŞİLİK TİMİN FİRARİ SON ÜYESİ

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik darbeci timde yer aldığı belirtilen ve timin firari son üyesi olduğu değerlendirilen eski helikopter pilotu, ihraç yüzbaşı Buray Karatepe'nin izini süren güvenlik birimleri, analiz ve teknik takip çalışmalarını sonuçlandırdı.

03 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ile "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından arama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

04 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

05 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

İçişleri Bakanlığı, terörist Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonun görüntülerini paylaştı.

06 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

Karatepe'nin saklandığı hücre evinden çok sayıda erzak ve yüksek miktarda döviz çıktı.

07 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

TERÖRİST ERZAKLA YAKALANDI
Baskın yapılan Dörtyol Mahallesi'ndeki hücre evinde yakalanan şahsın bolca miktarda erzak aldığı dikkatlerden kaçmazken ayrıca şahsın yakalandığı odada yarısı dolu viski şişesinin de bulunduğu görüldü.

08 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

3 katlı olan binada tek kalan kişinin ise yakalanan terörist Karakaya olduğu belirlendi.

09 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

HÜCRE EVİNİN YANI BAŞINDA FETÖ'DEN EL KONULAN OTEL VAR!
Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.

10 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

El konulan otelin sahibi A.C., FETÖ davası çerçevesinde tutuklanmış ve 3 yıl tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

11 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

Karakaya'nın yakalandığı hücre evinde yanında önemli miktarda para ve sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

12 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
13 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
14 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
15 SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
#AFYONKARAHİSAR #MARMARİS #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #FETÖ

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