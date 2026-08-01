SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!

HÜCRE EVİNİN YANI BAŞINDA FETÖ'DEN EL KONULAN OTEL VAR!

Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.