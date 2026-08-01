SON DAKİKA... Suikast timindeki FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe yakalandı! Hücre evine nokta operasyon: Yurt dışına kaçma planı yapıyormuş!
SON DAKİKA… 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte ait hücre evinde yakalanan Burkay Karatepe'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak istediği ortaya çıktı. 3 katlı binada tek kalan kişi olan Karatepe'nin evinde bolca miktarda erzak ve yarısı dolu viski şişesinin de bulunması dikkatlerden kaçmadı. İşte operasyonun ayrıntıları…