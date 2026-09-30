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  • SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete'de: İşte detaylar...

SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete'de: İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Süresiz olarak' ifadesi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Hükmün yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu. İptal yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını kapsamıyor. İşte tüm detaylar…

01 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...
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Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası düzenlemesinde yer alan "süresiz olarak" ifadesi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

02 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

Kamuoyunda bir süredir tartışılan ve bazı mağduriyetlere ve kötüye kullanıma neden olan ifadenin kaldırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlandı. Düzenleme yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını kapsamıyor.

03 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

9 AYLIK GEÇİŞ SÜRESİ

Anayasa Mahkemesi iptalin ortaya çıkaracağı hukuki boşluğu da dikkate alarak hükmün yürürlüğe girme tarihini erteledi. Karar dokuz ay sonra yani 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek.

04 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi kararında yükümlülüğün süresiz olmasının ödeyen taraf için ağır külfete dönüşeceğini ifade ederken boşanma nedeniyle geçimini sağlayamayacak duruma düşen eşin korunmasını meşru bir amaç olarak değerlendirdi.

05 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı.

06 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

YOKSULLUK NAFAKASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yalnızca "süresiz olarak" ibaresi iptal edildi. Böylece nafaka ödemesi her boşanma davasındaki koşullar göz önüne alınarak yenilecek.

07 SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete’de: İşte detaylar...

Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında nafaka isteyebilmesine ilişkin düzenleme korunuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ANAYASA MAHKEMESİ #RESMİ GAZETE

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