SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete'de: İşte detaylar...
SON DAKİKA | Süresiz nafaka iptal mi edildi? Gerekçeli karar Resmi Gazete'de: İşte detaylar...
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Süresiz olarak' ifadesi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Hükmün yürürlüğe gireceği tarih de belli oldu. İptal yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını kapsamıyor. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2026 08:45Son Güncelleme: 30 Eylül 2026 08:46