  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklanmıştı. Cem Küçük ile 537 bin 800 liralık para alışverişi deşifre olan Tahir Sarıkaya da dün akşam gözaltına alındı. Sarıkaya adliyeye sevk edilirken, soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Tahir Sarıkaya'nın tıpkı Cem Küçük gibi firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ortaya çıktı. Sarıkaya'nın hesabına gelen ve kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı parayı kriptoya çevirdiği, Sezgin Baran Korkmaz ile de sık sık bir araya geldiği anlaşıldı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cem Küçük hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan soruşturma başlatıldı. Tutuklanan ve Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Cem Küçük, savcılık sorgusunda ortaya atılan iddialarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

02 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

ALGI YARATACAK PAYLAŞIMLAR

Hakimliğin kararında, Cem Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayında İBB soruşturmada tutuklanan Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar çıktığını söyleyerek yanıltıcı bilgi yaydığı aktarıldı. Küçük'ün algı yaratacak şekilde paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulandı. Kaçma şüphesinin olduğunu belirten hakimlik, adli kontrol tedbirin yetersiz olacağını kaydetti. Öte yandan Cem Küçük aylık gelirinin 43 bin 600 TL olduğunu açıkladı!

03 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

PARA TRANSFERLERİ, BANKA HAREKETLERİ…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün savcılık sorgusunun ayrıntıları ortaya çıktı. Gizli tanığın öne sürdüğü iddialar doğrultusunda Cem Küçük'e banka hesap hareketleri, para transferleri, WhatsApp yazışmaları ve bazı kişi ve şirketlerden hesabına gönderilen paralar da ayrıntılı şekilde soruldu.

04 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

537 BİN 800 LİRALIK PARA TRAFİĞİNE "ALACAK VERECEK MESELESİ" DEDİ!

Cem Küçük'e gazeteci Tahir Sarıkaya ile 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para alışverişi tespit edildiğini hatırlatıldı. Bunun hemen ardından ise gizli tanığın, "Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ün para işlerini halleder, çeşitli kişilerden aldığı paraları Cem Küçük'e aktarıyor" yönündeki iddiası okundu.

05 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

Cem Küçük ise bu iddiaları kabul etmeyerek söz konusu para hareketlerinin yalnızca alacak-verecek ilişkisi ve organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını öne sürdü.

06 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

İSTİHBARATLA GÖRÜŞÜYOR ALGISI

Öte yandan gizli tanık bir diğer ifadesinde Cem Küçük'ün televizyon programlarına çıkmadan önce telefonuyla istihbarat yetkilileriyle konuşuyormuş görüntüsü vererek çevresinde algı oluşturduğunu da aktardı.

07 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

HESABINA GİREN PARALAR DA SORULDU

Cem Küçük banka hesabına farklı şirket ve kişilerden gelen para transferleriyle ilgili de savunma yaptı. Küçük'ün hesabına Kıbrıs merkezli Diyalog Gazeteciliği isimli firmadan 17 işlemde toplam 77 bin 983 lira, Çin merkezli GB Times Global Broadcasting'den 20 işlemde toplam 65 bin lira, Sezer Sezginer'den 14 işlemde toplam 99 bin lira, Şahrenen Maraş'tan ise 2 işlemde toplam 2 bin 700 lira gönderildiği tespit edildi. Cem Küçük, şirketlerden gelen ödemelerin çevirmenlik ve yorumculuk faaliyetlerinden kaynaklandığını anlattı.

08 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

"PARAMOUNT OTEL'DE KALDIM AMA..."

Cem Küçük, ifadesinde firari Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıdığını ve 2020 yılında Paramount Otel'de konakladığını ancak kendisinden para almadığını ve para karşılığı paylaşım yapmadığını anlattı.

09 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

GİZLİ TANIK: MURAT ONGUN İLE YAKINLARDI

Gizli tanık, Cem Küçük'ün bir dönem Murat Ongun ile yakın ilişki içinde olduğunu, hem hükümet hem de Ekrem İmamoğlu lehine hareket ettiğini, İBB soruşturması sürecinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını da iddia etti. Gizli tanık, Cem Küçük'ün Murat Ongun'a "Ekrem Bey asgari ücret konusunda tweet atsın hükümete gol atmak için büyük fırsat, puan toplar" şeklinde WhatsAap yazışmasının mevcut olduğunu ileri sürdü. Küçük iddiaları da reddetti.

10 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

PARANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KRİPTO HESABA AKTARMIŞ!

Tüm bu gelişmelerin ardından Cem Küçük ile 537 bin 800 liralık para alışverişinde bulunduğu belirlenen gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

11 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE 'TEMAS İÇERİSİNDE'

Gözaltına alınan ve Adliyeye sevk edilen Sarıkaya'nın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yakın temas içerisinde olduğu iddia edildi.

12 SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

İncelemelerde, Sarıkaya'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu Paramount Otel'de sık sık konakladığı, ikilinin yurt dışında da bir araya geldiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!