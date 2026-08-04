SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!

GİZLİ TANIK: MURAT ONGUN İLE YAKINLARDI

Gizli tanık, Cem Küçük'ün bir dönem Murat Ongun ile yakın ilişki içinde olduğunu, hem hükümet hem de Ekrem İmamoğlu lehine hareket ettiğini, İBB soruşturması sürecinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını da iddia etti. Gizli tanık, Cem Küçük'ün Murat Ongun'a "Ekrem Bey asgari ücret konusunda tweet atsın hükümete gol atmak için büyük fırsat, puan toplar" şeklinde WhatsAap yazışmasının mevcut olduğunu ileri sürdü. Küçük iddiaları da reddetti.