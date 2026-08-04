SON DAKİKA… Tahir Sarıkaya gözaltında! Cem Küçük ile para hareketi Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz detayı: Hepsini kriptoya aktarmış!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklanmıştı. Cem Küçük ile 537 bin 800 liralık para alışverişi deşifre olan Tahir Sarıkaya da dün akşam gözaltına alındı. Sarıkaya adliyeye sevk edilirken, soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Tahir Sarıkaya'nın tıpkı Cem Küçük gibi firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığı ortaya çıktı. Sarıkaya'nın hesabına gelen ve kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı parayı kriptoya çevirdiği, Sezgin Baran Korkmaz ile de sık sık bir araya geldiği anlaşıldı. İşte detaylar…