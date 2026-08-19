SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye süreci adım adım böyle işleyecek! Takip Kurulu oluşturuldu: Gözler 24 Ağustos’taki ilk toplantıda!

4- EVE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Yasadan yararlanıp yurtdışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek ele alınacak. Toplu dönüşlere ya da cezaevinden toplu çıkışlara izin verilmeyecek. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak. Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor.

5- ERTELEME SÜRELERİ NE KADAR?

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için de infaz ertelemesi gündeme gelecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler cezaevine geri dönecek.