SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye süreci adım adım böyle işleyecek! Takip Kurulu oluşturuldu: Gözler 24 Ağustos’taki ilk toplantıda!

6- TAKİP KURULU'NUN GÖZÜ ÜZERLERİNDE
Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Bu süreler sonunda Takip Kurulu, gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyetlerden doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.
7- SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki dron gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü.