SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2026 06:21Son Güncelleme: 22 Eylül 2026 06:22