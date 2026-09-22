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  • SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

01 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Zeytinburnu'ndaki "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" 1602 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl sosyal konut projeleriyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yönelik peşin borç kapatmada yüzde 25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvuruların bugün başlayacağı kampanyanın detayları da belli oldu.

02 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

SON TARİH NE ZAMAN?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek.

03 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkânı sunulacak. Buna göre, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

04 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

05 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.

06 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

BORCU KAPATANA TAPU

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

07 SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TOKİ

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