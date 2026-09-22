SON DAKİKA! TOKİ %25 indirim kampanyası başlıyor: Son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.