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  • SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

SON DAKİKA… Adıyaman'da yaşayan Abuzer- Zeynep Doğan çifti, yıllarca evlat hasreti çekti. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören ikilinin 34 yıllık bekleyişi sonrası ikizleri Tekbir Gül ve Havva Gül dünyaya geldi. 6 yaşındaki ikizleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden Abuzer- Zeynep Doğan çiftinin o anları 86 milyonun yüreğine işledi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin konuştuğu o aileyi ziyaret etti. Yıllar süren mücadele sonrası anne baba olan Doğan çiftinin sözleri herkesi derinden etkiledi...

01 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu
AA AA

Abuzer ve Zeynep Doğan, 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti.

02 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

03 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Doğan çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

04 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

HAYALLERİ OLAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. O görüntü, Türkiye'nin yüreğine işledi. 34 yılın ardından evlat hasreti son bulan Doğan çiftinin hikayesi milyonların yüreğine işledi.

05 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

BAKANLIKTAN 'AİLE YILI' ZİYARETİ

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesini ziyaret etti.

06 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

Doğan ailesini evlerinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında aileyle bir araya geldiklerini söyledi.

07 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

Ailenin yıllar süren mücadelesinin umut veren bir yaşam öyküsüne dönüştüğünü ifade eden Polat, "Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ailelerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik etmeye devam ediyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

08 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

"İŞTEN ÇIKAR ÇIKMAZ EVE GELİYORUM"

Abuzer Doğan da baba olduktan sonra hayatının değiştiğini anlattı.

Herkesin çocuk sahibi olmasını dileyen Doğan, "Ben herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok güzel bir mutluluk. Eskiden işten eve geldiğimde kahveye gider, gece geç saatlere kadar vakit geçirirdim. Şimdi ise işten çıkar çıkmaz eve geliyor, çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.

09 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

"ANNE OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.

10 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

Anne Zeynep Doğan ise annelik duygusunu yaşamanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirterek, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur ve mutluluk doldu. Onlar olmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

11 SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu
#ADIYAMAN #ANITKABİR #TÜRKİYE #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

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