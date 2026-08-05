SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu
SON DAKİKA… Adıyaman'da yaşayan Abuzer- Zeynep Doğan çifti, yıllarca evlat hasreti çekti. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören ikilinin 34 yıllık bekleyişi sonrası ikizleri Tekbir Gül ve Havva Gül dünyaya geldi. 6 yaşındaki ikizleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden Abuzer- Zeynep Doğan çiftinin o anları 86 milyonun yüreğine işledi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin konuştuğu o aileyi ziyaret etti. Yıllar süren mücadele sonrası anne baba olan Doğan çiftinin sözleri herkesi derinden etkiledi...