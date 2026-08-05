SON DAKİKA… Türkiye bu aileyi konuşuyor! Evlat hasretleri 34 yıl sonra dindi: Çocuklarımızla birlikte evimiz huzur doldu

"ANNE OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Çocuklarıyla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Doğan, "Çocuklarımla çok iyi bir diyaloğum var. Onlarla zaman geçirmekten mutluluk duyuyorum. Kendi çocuğun olunca hiçbir zorluğu kalmıyor. Medyada zaman zaman çocuklara zarar verildiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bana göre bu, meyve veren bir ağacı kesmek gibi." diye konuştu.