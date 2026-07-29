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  • SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

SON DAKİKA… Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in suç ağı deşifre edildi. Çete kurup çevre illerde de yasadışı faaliyet yürüttüğü belirlenen Tuncay Sonel'in kurduğu yapı "Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı" olarak belirtildi. Sonel'in, 15 asgari ücrete denk gelen parayı ihraç polis Gökhan Ertok'a göndermesiyle ilgili "Harçlık yolladım" demesi dikkat çekti. Savcılık, Tuncay Sonel'e ait cep telefonu, hard disk ve bilgisayarın incelemeye alınması talimatını verdi!

01 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT

SON DAKİKA… Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok hakkındaki adli süreçte yeni detaylar ortaya çıktı.

02 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Şüphelilerin "iyi niyet" ve "harçlık" savunmalarına karşın soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, siber şubenin analizleri ve dinleme kayıtları, kamu gücünün kişisel emeller için nasıl araç kılındığını gözler önüne serdi.

03 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

ERTOK'A GİDEN PARALARA İÇİN "HARÇLIK GÖNDERDİM" DEDİ

Ortaya çıkan belgelere göre eski Vali Tuncay Sonel kendisine paralel bir ekip kurmuş; bu ekip, kendisine yönelik eleştiri ve hakaret edenlere karşı yasa dışı şekilde darp, gasp, dinleme ve casus yazılım suçları işlemişti. Ödemeler ise yakın koruma Şükrü Eroğlu'nun hesabından ihraç polis Gökhan Ertok'a gönderilmişti.

04 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Sonel, bu ödemeler için ifadesinde "Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu" diyerek bu transferleri savundu. Ertok'u bir komiser olarak bildiğini ve resmi işlerde görev aldığını düşündüğünü belirten Sonel, kendisinin bir mizansenle kandırıldığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.

05 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

GÜLİSTAN DOKU'NUN SIM KARTI TESLİMİNE "İYİ NİYET" SAVUNMASI

Yapılan savunmalarda, Gülistan Doku'ya ait SIM kart bilgilerinin Gökhan Ertok'a gönderilmesine ilişkin detaylar da yer aldı. Sonel'in avukatı müvekkilinin SIM kartı "uzman bir şahıs" olarak tanıtılan Ertok'a, kızın bir an önce bulunmasını sağlamak amacıyla gönderdiğini ve bu işlemin gizli değil aleni yapıldığını savundu.

06 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Ancak dosyadaki bulgular, bu ağın sadece arama çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, telefondan bazı silme ve değiştirme işlemlerinin de yapıldığını ortaya koydu.

07 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

VALİLİĞİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ERTOK'A TESLİM EDİLMİŞ

Eski Vali Tuncay Sonel'in Gökhan Ertok hakkında "Yalnızca kendisine bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim bunun dışında herhangi bir talebim olmadı" demişti. Ancak yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu ifadesinde bu durumu yalanlar nitelikte beyan verdi.

08 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Vali Sonel ile Gökhan Ertok arasındaki ilişkinin işleyişine değindi. Eroğlu, Vali Sonel'in talimatıyla Ertok'un hesabına paralar gönderdiğini kabul etti. Ayrıca Ertok'un, valiliğin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve paylaşımların beğenilerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, Vali Bey'in bu sebeple kendisine ara sıra harçlık gönderdiğini ifade etti.

09 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

SAVCILIK: "KAMU GÜCÜYLE KURULAN KARANLIK BİR İLİŞKİ AĞI"

Şüphelilerin ayrı ayrı yaptıkları savunmalar, suçlamaları reddeden beyanlar ve serbest kalma talepleri savcılık makamı tarafından inandırıcı bulunmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aşarak, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettiklerini değerlendirdi.

10 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Hazırlanan sevk yazısında bu durum, "hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı" olarak nitelendirildi.

11 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

VALİ'NİN DİJİTALLERİ İNCELENECEK TÜM SUÇLARI LİSTELENECEK

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Tuncay Sonel'in Ankara ve Elazığ'daki adreslerinde ele geçirilen cep telefonu, laptop ve hard disk gibi çok sayıdaki dijital materyalin incelenmesi için kapsamlı bir talimat verdi.

12 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen adli bilişim süreci doğrultusunda, bu cihazlardan çıkan tüm somut olayların, hukuka aykırı eylemlerin ve emir-talimat trafiğinin tek tek listelenmesi, sıralanması ve resmi kayıt altına alınması istendi.

13 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

TUTUKLAMA GEREKÇESİ "TOPLUMSAL HUZURSUZLUK YARATABİLECEK AĞIR SUÇLAR"

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı ve suçların niteliği gereği üç ismin de ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

14 SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Tutukluluk gerekçeleri arasında, sanıkların serbest kalması halinde adaletin işleyişine zarar verme ve delilleri karartma tehlikesi vurgulanırken; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Letellier/Fransa, Matznetter/Avusturya ve Ringeisen/Avusturya gibi emsal kararlarına atıfta bulunuldu. Mahkeme, toplumsal huzursuzluk yaratabilecek ağır suçlarda tutuklamanın bir hak ve ölçülü bir tedbir olduğunu belirtti.

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