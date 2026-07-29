SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!
SON DAKİKA… Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku cinayetinde tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in suç ağı deşifre edildi. Çete kurup çevre illerde de yasadışı faaliyet yürüttüğü belirlenen Tuncay Sonel'in kurduğu yapı "Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı" olarak belirtildi. Sonel'in, 15 asgari ücrete denk gelen parayı ihraç polis Gökhan Ertok'a göndermesiyle ilgili "Harçlık yolladım" demesi dikkat çekti. Savcılık, Tuncay Sonel'e ait cep telefonu, hard disk ve bilgisayarın incelemeye alınması talimatını verdi!