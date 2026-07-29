SON DAKİKA… Tuncay Sonel’in suç ağına dijital inceleme! Cep telefonu ve bilgisayarı mercek altında: Kilit isim Gökhan Ertok!

Sonel, bu ödemeler için ifadesinde "Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu" diyerek bu transferleri savundu. Ertok'u bir komiser olarak bildiğini ve resmi işlerde görev aldığını düşündüğünü belirten Sonel, kendisinin bir mizansenle kandırıldığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.