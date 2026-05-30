SON DAKİKA | Türkan Biçer ölüme böyle götürüldü! SABAH olay gecesine ait görüntülere ulaştı

Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer'in 25 Mart'taki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Yedinci kattan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait kamera kayıtlarına SABAH ulaştı. Çıkan görüntülerde Biçer'in nişanlısı ile bina içerisinde arbede yaşadığı, tutuklu nişanlının talihsiz kızı boğazlamaya çalışarak asansöre bindirdiği görüldü.

SENA UYANER

Son dakika haberi: Ankara Eryaman'da 30 yaşındaki Türkan Biçer'in 25 Mart'ta nişanlısı F.Ö. ile beraber yaşadığı apartmanın 7. Katından çıplak şekilde düşerek yaşamını yitirdi.

Komşuların da verdikleri tanık ifadelerinde 'İmdat sesleri duyduk' dediği olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde Biçer'in nişanlısı ile apartmana girdikleri, F.Ö'nün talihsiz kızı boğazlamaya çalışarak asansöre bindirdiği görüldü.

Nişanlı F.Ö'nün daha sonra tek başına çarşafla asansörden inerek apartmanın dışına çıktığı saptandı.

TARTAKLANARAK GÖTÜRÜLDÜ

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde ciddi şüpheler bulunduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu.

Berkay Göknar: "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Failin tutuklanma öncesi ifadeleri ciddi çelişkiler içeriyor.

Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor.

Bu unsurları destekleyen bilgi sahibi beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL

Öte yandan Göknar, şüphelinin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istediklerini belirterek, "Ardından ise bu madde hükmüne dayanarak karar kurulması.

İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi sunacağız. Takdir Türk yargımızın" dedi.

