SON DAKİKA | Türkan Biçer ölüme böyle götürüldü! SABAH olay gecesine ait görüntülere ulaştı
Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer'in 25 Mart'taki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Yedinci kattan çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait kamera kayıtlarına SABAH ulaştı. Çıkan görüntülerde Biçer'in nişanlısı ile bina içerisinde arbede yaşadığı, tutuklu nişanlının talihsiz kızı boğazlamaya çalışarak asansöre bindirdiği görüldü.
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:25Son Güncelleme: 30 Mayıs 2026 06:33