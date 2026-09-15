SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar'ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

LÜKS ARAÇLARA "PLAKA" SAVUNMASI

MASAK'ın aile bireyleri arasındaki lüks araç devirlerini malvarlığını gizlemeye yönelik "katmanlama" olarak değerlendirdiği de ifadeye yansıdı. Tançalan ise araçların özel plakaların yeni araçlara geçirilmesi amacıyla kısa süreli devredildiğini savunarak, "Kesinlikle aklama değildir" dedi. Üzerine kayıtlı Porsche'nin kendi ticari kazançlarıyla alındığını belirten Tançalan, son üç ayda Trendyol üzerinden kozmetik ürün tanıtımlarından 2,5 milyon TL kazandığını ve bu gelirlerin faturalı olduğunu öne sürdü.

"OLMAYAN PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORDU"

Eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Çağla Öz Tançalan, "Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir" dedi. Tançalan ayrıca eşinin gösterişli yaşam tarzını insanlardan aldığı borçlarla sürdürdüğünü iddia etti. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, banka hareketleri, araç devirleri, düğündeki takılar ve şüphelilerle yakınlarının hesapları arasındaki para trafiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.