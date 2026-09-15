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  • SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar'ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar'ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

Son dakika haberi: Van Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tançalan, eşinin "tüm takılar kiralıktı" beyanının aksine bazı altınların satın alındığını söyledi. Düğünde "43 milyon TL hediye toplandığı" yönündeki anons için ise "İsimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum" dedi. MASAK'ın dikkat çektiği milyonluk para transferleri ve lüks araç devirlerine ilişkin de savunma yaptı.

01 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Son dakika haberi... Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Çağla Öz Tançalan'ın 14 Eylül'de verdiği ifade, düğündeki altınlardan para trafiğine kadar birçok ayrıntıyı ortaya koydu.

02 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

"TAKILARIN SATIN ALINDIĞINI BİLİYORUM"

Tançalan, nişanda kendisine takılan kolye ve iki bileziğin satın alındığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını anlattı. Eşinin tüm takıların kiralık olduğu yönündeki ifadesini yalanlayan Tançalan, "Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum" dedi.

03 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

Düğünde kendisine takılan altınların tamamını gece sonunda eşine verdiğini belirten Tançalan, daha sonra bu altınları Muradiye'de odunlukta bulunan valizde gördüğünü söyledi. Eşinin altınların fazlalığını ise "Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takıyor" sözleriyle açıkladığını aktardı.

04 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

"43 MİLYON TL TOPLANMADI"

Düğünde "takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL hediye toplandığı" yönündeki anons da ifadede gündeme geldi. Çağla Öz Tançalan, böyle bir paranın toplandığını bilmediğini belirterek isimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşündüğünü söyledi. Tançalan, eşinin gösteriş amacıyla anons yapılması talimatı verdiğini ve "takılmayan bir paranın anonsunun yapıldığını" ileri sürdü. Eşinin kendisine gelen paraların konuşulmasını istediğini söyleyen Tançalan, tutanaktaki rakamların "hayalî ve göstermelik" olduğunu, eşinin bu şekilde insanlara hava attığını savundu.

05 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

YEĞENİN HESABINDAN 644 BİN TL

MASAK'ın incelediği para hareketlerine ilişkin de konuşan Tançalan, eşiyle arasındaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik transferlerin borç alışverişinden kaynaklandığını söyledi. Annesine 221 işlemde yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini, annesinden ise 303 işlemde yaklaşık 6 milyon 69 bin TL aldığını belirten Tançalan, bu paraların aile içindeki ihtiyaçlar ve daha önce annesine gönderdiği kendi birikimleri olduğunu savundu. Mehmet Fatih Tançalan'ın nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanamadığını söyleyen Tançalan, yeğeni Muhammed Sait Tançalan'ın hesabından da yararlanıldığını belirtti. MASAK'ın tespit ettiği 11 işlemdeki 644 bin TL'lik hareketin de bu nedenle gerçekleştiğini ileri sürdü.

06 SON DAKİKA | Vanlı Kara Haydar’ı eşi Çağla Öz Tançalan böyle yalanladı: Kiralık değil, satın alındı!

LÜKS ARAÇLARA "PLAKA" SAVUNMASI

MASAK'ın aile bireyleri arasındaki lüks araç devirlerini malvarlığını gizlemeye yönelik "katmanlama" olarak değerlendirdiği de ifadeye yansıdı. Tançalan ise araçların özel plakaların yeni araçlara geçirilmesi amacıyla kısa süreli devredildiğini savunarak, "Kesinlikle aklama değildir" dedi. Üzerine kayıtlı Porsche'nin kendi ticari kazançlarıyla alındığını belirten Tançalan, son üç ayda Trendyol üzerinden kozmetik ürün tanıtımlarından 2,5 milyon TL kazandığını ve bu gelirlerin faturalı olduğunu öne sürdü.

"OLMAYAN PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORDU"

Eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Çağla Öz Tançalan, "Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir" dedi. Tançalan ayrıca eşinin gösterişli yaşam tarzını insanlardan aldığı borçlarla sürdürdüğünü iddia etti. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, banka hareketleri, araç devirleri, düğündeki takılar ve şüphelilerle yakınlarının hesapları arasındaki para trafiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

#MEHMET FATİH TANÇALAN

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