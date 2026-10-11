SON DAKİKA | Yatırım hayali kabusa dönüştü! 3,5 milyon liralık vurgun: Mağdur yaşanılanları SABAH’a anlattı

HESAPLARI KONTROL EDİNCE GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER



Telefon görüşmeleri sona erdikten sonra banka hesaplarını kontrol eden çift, karşılaştıkları tablo karşısında büyük bir şok yaşadı. R.B., kendi hesabından yüz binlerce liranın farklı hesaplara aktarıldığını, eşinin birikimlerinin de benzer şekilde kullanıldığını belirterek, "Benim Garanti Bankası hesabımdan 299 bin liranın bir kripto para şirketine, 221 bin 999 liranın ise M.C. isimli kişinin hesabına gönderildiğini gördük" ifadelerini kullandı.

R.B.'nin aktardığına göre, eşinin hesabındaki yaklaşık 101 bin dolarlık birikiminden de para transferleri gerçekleştirildi. Eşinin hesabından F.E. isimli kişinin hesabına toplam 1 milyon 836 bin 519 lira, M.C. isimli kişinin hesabına ise 495 bin lira aktarıldı. Bununla birlikte R.B.'nin kredili mevduat hesabından da 34 bin liranın üzerinde para kullanıldı. Ortaya çıkan tablo, ailenin yaklaşık 3,5 milyon liralık mağduriyetle karşı karşıya kaldığını gösterdi. "İnsanın yıllarca çalışıp biriktirdiği paraların birkaç gün içerisinde elinden alınması gerçekten çok ağır bir durum."