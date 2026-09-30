SON DAKİKA...Avcılar’da 9 yıl önce kayboldu: Oğuzhan'ın cesedi kimsesizler mezarlığından çıktı!

'KAYIP İHBARIMIZA RAĞMEN KİMSE HABER VERMEDİ'

Oğuzhan Tekin'in kardeşi Tunahan Tekin, "28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde, sistemde ihbarımız olmasına rağmen bize en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar? Bir ihmal uğruna, yani 9-10 sene biz neden bunu bekliyoruz? Neden DNA testini bize baştan yaptırmıyorlar? DNA testini baştan yaptırsaydık, 2017'de bu ceset bizim elimize geçseydi, biz de ona göre kendi işlerimizi halleder, kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten. O dönemde bu davalarla kim ilgilendiyse onlardan kesinlikle şikayetçiyiz" dedi.