SON DAKİKA...Avcılar’da 9 yıl önce kayboldu: Oğuzhan'ın cesedi kimsesizler mezarlığından çıktı!

'MEĞER OĞLUMUZ 9 SENE ÖNCE BULUNMUŞ'
Yıllarca oğlunu arayan Adem Tekin, "Bundan 1 hafta önce bizden DNA testi istediler. DNA örneği verdik. Eşleştirme yapıldı ve doğru çıkmış. Eşleştirme yapılınca bizi çağırdılar, geldik Adli Tıp'a. Fakat oğlumun cesedinin bulunduğu yer Avcılar sahil, oturduğumuz yer Avcılar sahil, şikayette bulunduğumuz, ifade verdiğimiz karakol Avcılar Merkez Karakolu. Bunlara ifade vermemize rağmen, aynı yerden oğlumun cesedinin çıkmasına rağmen bize herhangi bir bilgi, belge verilmedi. 9-10 yıldır bir bilgi verilmedi. Meğer aslında oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz hala burada oğlumuzu arıyoruz, ihbarda bulunmamıza rağmen. Gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. Otogarları, havalimanlarını gezdim, televizyon programlarına katıldım. Çocuğum herhangi birinden kaçan, düşmanı ya da bir husumetlisi falan yoktu. Kendi işinde gayet temiz, spora gidip gelen bir çocuktu. Gayrimeşru işleri de yoktu" diye konuştu.