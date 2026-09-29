SON DAKİKA...Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü! Acılı babadan korkunç iddia: "Planlanmış bir cinayet"

'KENDİMİ ÇOCUKLARA ADAYACAĞIM'

Hasan Akgün, boşanma aşamasında kızının yanında olmaya çalıştığını söyleyerek, "Kızıma 'Gel benim yanımda ol. Sen dedim benim yanımda olduğun zaman çocuklarını da görebilirsin. Gereken yardımları sana yapacağım' dedim. Ama Buse, aç kalsa da susuz kalsa da kimseden bir yardım talep etmezdi. 'Baba ben kendim ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Bir şey olursa ben size bilgi vereceğim' dedi. Bayram'ın bıçak taşıdığını torunumun annesine söylediğini ben de olaydan sonra öğrendim. Olayın olduğu gün de çocukları yurda almışlar. Biz de yurda gittik, görüştük. Allah izin verirse çocuklar yanımızda büyüsün diye almaya uğraşacağız. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte ben sadece kendimi çocuklara adayacağım. Çocukları yanıma aldığım gün tek tesellimiz onlar olacak. İnşallah bu acıyı bize yaşatanlar gün yüzü görmezler. Bu kadın cinayetleri, bu sokak cinayetleri artık son bulsun. Sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir insan evlenebilir, ayrılabilir ama sonuç olarak o insanların hayatlarını yaşamaları da gerekiyor" ifadelerini kullandı