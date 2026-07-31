Sosyal medyada "zehirli" kazanç dönemi! "Özel içerik" rezaleti yayılıyor
Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor
Sosyal medyada yayılan ücretli abonelik sistemi, bazı ünlü ve fenomenlerin takipçilerine "özel içerik" sunarak gelir elde ettiği yeni bir kazanç kapısına dönüştü. Ancak bu içeriklerin giderek daha fazla cinsellik üzerinden pazarlanması, sanal dünyadaki etik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:17Son Güncelleme: 31 Temmuz 2026 10:21