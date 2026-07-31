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  • Sosyal medyada "zehirli" kazanç dönemi! "Özel içerik" rezaleti yayılıyor

Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor

Sosyal medyada yayılan ücretli abonelik sistemi, bazı ünlü ve fenomenlerin takipçilerine "özel içerik" sunarak gelir elde ettiği yeni bir kazanç kapısına dönüştü. Ancak bu içeriklerin giderek daha fazla cinsellik üzerinden pazarlanması, sanal dünyadaki etik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı.

01 Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor
YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ

Sosyal medyada "zehirli" bir para kazanma yöntemi hızla yayılmaya başladı. Şov dünyasının geçkin ünlüleri ya da takipçi sayısını kısa yoldan arttırıp, kazancına kazanç katmak isteyen sözde fenomenler, aylık 70 -80 liralık abone ücreti veren takipçilerine "özel içerik" sunuyorlar.

02 Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor

Bu özel içeriğin ne olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde: Cinsellik... Örneğin, piyasası giderek daralan bir şarkıcı/oyuncu "özel abonelerine" bikinili fotoğraflarını servis ediyor.

03 Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor

Abone olmayanlar ise sahne kostümlü görüntülerle yetinmek (!) zorunda kalıyor

04 Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor

Az önce verdiğim örnek, içlerinde en masum olanı. Yatak odasını açan mı istersiniz, partneriyle en özel anlarını paylaşan mı, duş kabinine kamera koyup canlı yayın açan mı?..

05 Sosyal medyada zehirli kazanç dönemi! Özel içerik rezaleti yayılıyor

Sanal medya giderek cinselliğin paraya tahvil edildiği açık bir fuhuş ortamına dönüşüyor. "Allah beterinden saklasın" diyeceğim ama daha beteri var mı, işte ondan emin değilim.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#YÜKSEL AYTUĞ

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