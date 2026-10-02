SPK harekete geçti: Tasfiye sürecindeki fonlar için yeni adım! 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme

İKİNCİ TASFİYE MEKANİZMASI

Kurumlar: Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi

Mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacak.

Ara ödemeye esas olmak üzere, her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacak.

Bu tutar 1 milyon TL'nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Bu ödeme, nihai tasfiye sonucunda hak edilecek tutara mahsup edilecek.

Tasfiye usulü, para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacak.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak.

Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

