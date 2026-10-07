Starlink’e Türk rakip geliyor! Ay görevi ve Astralink takım uydusu için tarih belli oldu

ADANALI ASTRONOT UZAYDAN HEMŞERİLERINE EL SALLAYACAK
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Deniz Burnham, uzay yolculuğu öncesinde Türkiye'ye mesaj gönderdi. Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilecek uzun süreli görev için uzaya çıkmaya hazırlanan Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu belirterek, Türkiye ile bağlarının güçlü olduğunu ifade etti. Burnham, "Uzaya gittiğimde anneanneme, dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve tüm dünyaya el sallayacağım" dedi. Burnham, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına da övgüde bulundu.