Starlink’e Türk rakip geliyor! Ay görevi ve Astralink takım uydusu için tarih belli oldu

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HAMLESİ

IAC 2026 Program Komitesi Başkanı ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karabeyoğlu, son 10 yılda yörüngeye fırlatılan yük miktarının 300 tondan 3 bin tona çıktığını kaydetti. Karabeyoğlu, gelişmekte olan ülkelerin de kendi fırlatma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğini belirterek bunun "bağımsızlık" anlamına geldiğini vurguladı. Türkiye'nin coğrafi şartları nedeniyle kendi topraklarından fırlatma yapmasının kolay olmadığını anlatan Karabeyoğlu, çözüm olarak Somali Uzay Limanı projesine işaret etti. Karabeyoğlu, "Türkiye bunu yaptı" dedi.