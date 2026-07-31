Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da tur ihtimalleri belli oldu...
Süper bilgisayar açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’da tur ihtimalleri belli oldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2.eleme turu etabı sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, rakiplerini eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Football Meets Data adlı site, iki takımın da tur ihtimalini hesapladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:16Son Güncelleme: 31 Temmuz 2026 13:18