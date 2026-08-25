SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

İRAN'DAN PETROL İHRACATINI DURDURMA TEHDİDİ

İngiltere merkezli Reuters'a göre, İran'ın eski Devrim Muhafızları Komutanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın en güçlü kozlarından birinin petrol ihracatını durdurmak olduğunu söyledi. Rızai, "Ekonomik savaş devam ederse, ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nin herhangi bir yerinden tek bir damla petrol ihraç edilemeyecek" ifadelerini kullandı. Reuters'a göre bu açıklama, İran'ın savaş boyunca izlediği en önemli stratejik yaklaşımlardan biri olan enerji akışını baskı aracı olarak kullanma politikasının devamı niteliğinde değerlendiriliyor.