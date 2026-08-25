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  • SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

Son Dakika: ABD'nin İran'a yönelik "tarihin en sert yaptırımları" tehdidi, Körfez'de gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesini artırdı. Reuters'a göre Tahran, ekonomik baskıya karşı Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatını durdurmadan Batı ülkelerine yönelik siber operasyonlara kadar birçok seçeneği masasında tutuyor.

01 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor
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İngiltere merkezli Reuters'a göre, ABD'nin İran'a karşı "tarihin en sert yaptırımlarını" uygulama tehdidi, yaklaşık altı aydır devam eden savaşın ardından Körfez'de yeni bir gerilim dalgası endişesini artırdı. Washington'un ekonomik baskıyı daha da yoğunlaştırma hazırlığı yaptığı belirtilirken, Tahran'ın buna askeri, ekonomik ve siber alanlarda farklı misilleme seçenekleri üzerinde durduğu ifade ediliyor.

02 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

Reuters'un aktardığına göre, İran yönetimi ekonomik yaptırımları yalnızca finansal bir mücadele olarak değil, bölgesel enerji güvenliğini etkileyebilecek bir "ekonomik savaş" olarak değerlendiriyor. Habere göre Tahran, Hürmüz Boğazı'nı kapatma, petrol sevkiyatını durdurma, enerji altyapısını hedef alma ve siber saldırılar gibi seçenekleri masada tutuyor.

03 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

İRAN'DAN PETROL İHRACATINI DURDURMA TEHDİDİ

İngiltere merkezli Reuters'a göre, İran'ın eski Devrim Muhafızları Komutanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın en güçlü kozlarından birinin petrol ihracatını durdurmak olduğunu söyledi. Rızai, "Ekonomik savaş devam ederse, ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nin herhangi bir yerinden tek bir damla petrol ihraç edilemeyecek" ifadelerini kullandı. Reuters'a göre bu açıklama, İran'ın savaş boyunca izlediği en önemli stratejik yaklaşımlardan biri olan enerji akışını baskı aracı olarak kullanma politikasının devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

04 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK RİSK

Reuters'a göre, İran'ın gemilere yönelik saldırıları ve tehditleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğinin büyük bölümü durma noktasına geldi. Çatışma öncesinde dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaz, son aylarda büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Her ne kadar son haftalarda bazı petrol tankerleri boğazdan geçiş yapabilmiş olsa da, sevkiyat hacimleri düşük seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

05 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

İran'ın pazar günü, uygulamayı planladığı yeni denizcilik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen 45 tankeri kara listeye aldığı bildirildi. Reuters'a göre, savaş boyunca Körfez'den ayrılan petrol tankerlerine yönelik füze, insansız hava aracı ve sürat teknesi saldırıları, petrol fiyatlarında defalarca sert yükselişlere neden oldu.

06 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

KIZILDENİZ'DE HUSİLER ÜZERİNDEN İKİNCİ BASKI HATTI

Reuters'a göre, İran'ın Yemen'deki Husi müttefikleri de Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı üzerinde baskıyı artırıyor. Grup, Suudi Arabistan'ın Asya'ya ham petrol taşıyan ve Bab el-Mandeb Boğazı'nı kullanan gemilerine saldırı ve abluka tehdidinde bulunuyor. Saldırıların ilk aşamada yalnızca bazı gemileri etkilediği belirtilirken, Ağustos ayı ortasında gemilerin yarısından fazlasının hâlâ geçiş yapabildiği ifade edildi. Ancak sektör kaynaklarına göre, Çinli nakliye şirketlerinin alternatif rotalara yönelmeye başlaması deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırdı.

07 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

Reuters'un değerlendirmesine göre, Suudi Arabistan'ın Yanbu açıklarında hedef alınan gemi saldırısı ile Süveyş Kanalı yakınlarında gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısı gibi yeni olaylar, petrol piyasalarındaki endişeyi ve ham petrol fiyatlarını daha da yükseltebilir.

08 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

ENERJİ TESİSLERİ VE KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEF OLABİLİR

Habere göre, İran yönetimi ABD'nin ekonomik baskı kampanyasına destek veren komşu ülkelere misilleme yapabileceği uyarısında bulundu. Savaş boyunca İran'ın Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki hedeflere yönelik çok sayıda saldırı düzenlediği, bu saldırıların çoğunun ABD askeri üslerini hedef aldığı ancak enerji altyapısı ve diğer stratejik tesislerin de vurulduğu belirtildi.

09 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

Reuters'a göre, petrol ve doğal gaz üretim tesislerine yönelik daha yoğun saldırılar enerji fiyatlarını kalıcı biçimde yükseltebilir. Uzmanlar, bu tür saldırıların deniz taşımacılığına yönelik eylemlere kıyasla çok daha zor telafi edilebileceğini değerlendiriyor. Ayrıca sıcak ve kurak iklime sahip Körfez ülkelerindeki enerji santralleri ve su arıtma tesislerinin hedef alınmasının, hem bölge halkı hem de küresel finans sistemi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

10 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

BATI'YA KARŞI SİBER SALDIRI SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

İngiltere merkezli Reuters'a göre, İran'ın balistik mühimmatı Batı ülkelerinin büyük bölümüne doğrudan ulaşacak menzile sahip olmasa da, Devrim Muhafızları geçmişte farklı saldırı yöntemlerine başvurmaya istekli olduğunu gösterdi.

11 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

İngiltere pazartesi günü İran bağlantılı bilgisayar korsanlarının küçük bir elektrik santralini devre dışı bıraktığını açıkladı. ABD'li yetkililer ise Minnesota'daki su arıtma tesislerine yönelik siber saldırıların arkasında büyük olasılıkla Tahran'ın bulunduğunu öne sürdü.

12 SON DAKİKA| Tahran’ın en büyük kozu ortaya çıktı! Savaşta cephe yön değiştiriyor

Reuters'a göre İran, söz konusu siber saldırı iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Washington ile Tahran arasındaki ekonomik gerilimin derinleşmesi halinde siber cephedeki karşılıklı hamlelerin de artabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN

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