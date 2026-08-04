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  • Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: "Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı"

Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: "Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı"

Siir'te yaşayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (30), boşandıktan yalnızca bir gün sonra 17 Ekim 2024'te ortadan kayboldu. Telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den bir daha haber alınamadı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

01 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Geçtiğimiz haftalarda SABAH'a konuşan Halime Pilgir; kardeşi Mekiye Akyel'in eski eşinin ailesi tarafından tandırda yakılarak öldürüldüğünü ve kavurma yapıldığını öne sürerek kendisine de satırlı fotoğraf ve ölüm tehditlerinin geldiğini söyledi.

02 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

SABAH GÜNDEME TAŞIDI, BAŞSAVCILIK İFADESİNE BAŞVURDU

Çarpıcı iddiaların ardından harekete geçen Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve JASAT ekipleri, Pilğir'in ifadesine başvurdu.

03 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

Soruşturma kapsamında jandarmaya ifade veren ve güvenlik gerekçesiyle kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir tanık da ilk kez SABAH'a konuştu.

04 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

Güç ailesinin bir dönem çok yakınında olan gizli tanık, tüyler ürperten iddialarda bulundu. Tanık; Mekiye'nin kaybolmasından bu yana İsa Güç'ün çok sevmesine rağmen tandır ekmeği yemeyi bıraktığını söyledi.

05 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

"MEKİYE'NİN BAŞINA ÖYLE BİR ŞEY GETİRDİM Kİ DEVLET BİLE BULAMAZ"

Bir keresinde tandır ekmeğinin eline tutuşturulmasından dolayı Güç'ün dehşet saçtığını, ekmeği veren kişiyi öldüresiye darp ettiğini söyledi. Güç'ün bir defa da 'Mekiye'nin başına öyle bir şey getirdim ki devlet bile bulamaz' dediğini söyleyen gizli tanık, Mekiye Akyel'in bazı kıyafetlerinin Güç ailesi tarafından yakıldığını da söyledi. Güç ailesinin evinde daha önce de bir silah olduğunu dile getiren gizli tanık, Mekiye'nin kaybolmasından sonra silahı ortadan kaldırdıklarını ve yok ettiklerine dikkat çekti.

06 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

O KADIN DA CANINI ZOR KURTARDI

Güç'ün o dönem birlikte olduğu farklı bir kadına da şiddet uyguladığını ve o kadının da KADES'e basarak evden kurtulduğunu aktaran gizli tanık, Güç'ün birlikte olduğu kadına, "Beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olur' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Kadının o esnada hamile olduğunu ve İsa Güç'ün o kadına 'Çocuk doğsun 1 yaşına gelmeden onu öldüreceğim' şeklinde ifadeler kullandığına şahit olduğunu dile getirdi.

07 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

"JAK EKİBİ TALEP EDİYORUZ"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, Jandarma Genel Komutanlığına JAK ekibi için başvurduklarını belirterek, "Gülistan Doku'daki gibi ince bir çalışma bekliyoruz. 30 kişilik ekibi bizde talep ediyoruz. Bununla ilgili başvuruda da bulunduk. Öldürüldüğü konusunda çok büyük şüpheler var. Fakat hiçbir şekilde cesedine ulaşılamıyor. Bununla ilgili yeraltı çalışması yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

08 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı
09 Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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