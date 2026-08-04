Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: "Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı"

O KADIN DA CANINI ZOR KURTARDI

Güç'ün o dönem birlikte olduğu farklı bir kadına da şiddet uyguladığını ve o kadının da KADES'e basarak evden kurtulduğunu aktaran gizli tanık, Güç'ün birlikte olduğu kadına, "Beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olur' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Kadının o esnada hamile olduğunu ve İsa Güç'ün o kadına 'Çocuk doğsun 1 yaşına gelmeden onu öldüreceğim' şeklinde ifadeler kullandığına şahit olduğunu dile getirdi.