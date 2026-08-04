Tandırda yakıldığı iddia edilmişti! Mekiye Akyel dosyasında gizli tanık konuştu: "Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı"
Siir'te yaşayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (30), boşandıktan yalnızca bir gün sonra 17 Ekim 2024'te ortadan kayboldu. Telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den bir daha haber alınamadı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.