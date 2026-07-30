  • Haberler
  • Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Bugüne kadar bildiğiniz tüm tarih ezberlerini bozacak, düşmanı daha savaşmadan pes ettiren dünyanın en korkusuz 10 savaşçı birliği nihayet açıklandı! Yabancı tarihçilerin bile hayranlığını gizleyemediği bu ölümcül listede, Osmanlı İmparatorluğu'na ait öyle bir detay var ki okuyunca gururdan tüyleriniz diken diken olacak. İşte ismini duyduğunda tüm dünyayı titreten o efsanevi birlik ve nefes kesen listenin tamamı...

01 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

İşte yapay zekaya göre; dünya askeri tarihine damga vurmuş, ölüme meydan okuyan o birlikler:

02 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

1. Spartalılar (Antik Yunan)

"Asla teslim olma, asla geri çekilme" mottosuyla yetişen Spartalılar, tarihin gördüğü en disiplinli savaşçılardı. Termopil'de 300 kişiyle koca bir orduya direnen bu savaşçılar, fiziksel mükemmelliğin simgesiydi.

03 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

2. Samuraylar (Japonya)

"Buşido" kanunlarına göre yaşayan Samuraylar için onur, hayattan daha önemliydi. Efendileri için ölmeyi en büyük rütbe sayan bu savaşçılar, kılıç ustalığında zirveye ulaştılar.

04 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

3. Viking Berserkerları (İskandinavya)

Savaş meydanına zırhsız, sadece hayvan postlarıyla giren ve trans hâlinde savaşan Berserkerlar, acı hissetmemeleriyle ünlüydü. İskandinav mitolojisinin bu korkusuz devleri, tam bir yıkım makinesiydi.

05 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

4. Moğol Süvarileri (Moğol İmparatorluğu)

At sırtında geri geri giderken bile ok atabilen, haftalarca at üstünde uyuyabilen Moğollar, hız ve manevra kabiliyetiyle dünyanın en çok konuştuğu savaşçılar arasında yerini aldı.

06 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

5. Gurkhalar (Nepal)

"Ölmek, korkak yaşamaktan iyidir" diyen Gurkhalar, dünyanın en cesur birlikleri arasında yer alıyor. Hala modern ordularının bir parçası olarak yerlerini alıyorlar.

07 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

6. Pers Ölümsüzleri (Pers İmparatorluğu)

Sayıları asla azalmıyor gibi görünürdü; çünkü ölen her askerin yerine anında yenisi gelirdi. Psikolojik savaşın öncüleriydiler.

08 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

7. Aztek Kartal Savaşçıları (Meksika)

Savaşta düşmanını öldürmek yerine canlı yakalayıp kurban etmeyi amaçlayan bu savaşçılar, korkunç kıyafetleri ve vahşetleriyle tanınırdı.

09 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

8. Roma Lejyonerleri (Roma İmparatorluğu)

Birer savaşçı olmalarının yanında mühendis gibi çalışan Lejyonerler, disiplinli saf düzeniyle antik dünyayı fethetti.

10 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

9. Memlükler (Mısır/Suriye)

Kölelikten gelip hükümdarlığa yükselen Memlükler, Moğol istilasını durdurabilen nadir birliklerden biriydi. Fakat aMemlük Devleti, Yavuz Sultan Selim liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşlarında Memlük ordusunu yenilgiye uğratması sonucu yıkılmıştır. Mısır, Suriye ve Hicaz bölgelerine hakim olan Memlükler, Osmanlı ateşli silahlarına karşı koyamayarak 1517'de tarihe karışmış, halifelik Osmanlı'ya geçmiştir

11 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

LİSTENİN GURURU: OSMANLI "DELİLER" VE YENİÇERİLER

Listenin en dikkat çeken ve Türk tarihine damga vuran birliği ise Osmanlı "Delileri" oldu. Üzerlerine aslan ve kaplan postu giyen, başlarına kartal tüyleri takan bu süvariler, ordunun en ön safında korkusuzca çarpışırlardı.

12 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Neden "Deli" Deniyordu? Ölüme meydan okurcasına zırhsız savaşmaları ve devasa mermerleri çıplak elleriyle döverek ("Osmanlı Tokadı") ellerini birer gürze dönüştürmeleri, onları tarihin en korkunç birliği yaptı.

13 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Yeniçeriler: Dünyanın ilk düzenli piyade ordusu olarak değerlendirilen Yeniçeriler ise, disiplinleri ve teknolojiye uyumlarıyla (tüfek kullanımı) yüzyıllarca Avrupa'nın en büyük korkusu oldu.

14 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Tarihçiler, Osmanlı'nın bu özel birliklerinin sadece fiziksel güçle değil, sarsılmaz iman ve vatan sevgisiyle de bu listede olmayı hak ettiğini belirtiyor. Türk askeri dehasının bu temsilcileri, bugün bile askeri strateji derslerinde hayranlıkla anlatılıyor.

15 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

PEKİ ERKEN UYARI SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZİ "AKINCILAR" BİRLİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Modern savaş literatüründe "derin nüfuz" (deep penetration) ve "erken uyarı sistemi" denildiğinde akla gelen ilk teknoloji jet uçakları ve yüksek irtifa İHA'larıdır. Ancak tarih sayfalarını 500 yıl geriye çevirdiğimizde, bu görevlerin etten, kemikten ve çelikten bir karşılığı olduğunu görürüz: Akıncılar. Onlar, Osmanlı savaş makinesinin en uçtaki sensörleri, ordunun hızı ve düşman derinliklerindeki gözleriydi.

16 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

HIZIN TANIMI: AT ÜSTÜNDE BİR ÖMÜR

Bugünün jetleri saniyeler içinde ses hızını aşarken, Akıncılar da kendi dönemlerinin hız sınırlarını zorluyordu. Hafif zırhları, dayanıklı atları ve "yağmacı" kimliklerinin ötesindeki profesyonellikleri sayesinde, düşman hattını bir gölge gibi geçerlerdi. Bu birlikler, "Alperen" geleneğinin askeri bir uzantısı olarak, sadece birer asker değil, aynı zamanda sınır ötesindeki Türk kültürünün ve adaletinin temsilcileriydi.

17 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Biliyor muydunuz? Akıncılar, operasyon sırasında duraksamamak için at üstünde uyuyabilme ve minimum uykuyla günlerce yol kat etme disiplinine sahipti. Bu, modern özel kuvvetlerin dayanıklılık eğitimleriyle eşdeğer bir fiziksel kapasitedir.

18 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

AKINCI AİLELERİ: STRATEJİK HANEDANLAR

Akıncı ocağı, babadan oğula geçen bir uzmanlık ve sadakat zinciriydi. Özellikle Balkanlar'daki fetihlerin mimarı olan belirli aileler, bugün bile efsanevi kimliklerini korumaktadır:

  • Malkoçoğulları: Savaş meydanlarının en sert ve karizmatik figürleri.
  • Mihaloğulları ve Evrenosoğulları: Rumeli'nin fethinde lokomotif görevi gören stratejistler.
  • Turhanlılar: Sınır boylarında istikrarı sağlayan köklü hanedan.

19 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

OSMANLI'NIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bir İHA'nın görüntü aktarması gibi, Akıncılar da düşmanın konumunu, lojistik hazırlığını ve moral durumunu merkeze ileten canlı bir veri ağıydı. Savaş başlamadan aylar önce Avrupa içlerine sızan bu "gölgeler", sadece bilgi toplamaz, aynı zamanda düşmanın haberleşme ağlarını keserek onları karanlığa gömerlerdi.

20 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

BİR DEVRİN KAPANIŞI: TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sayıları 50.000'i aşan bu devasa mobil güç, 16. yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın kabusu olmayı sürdürdü. Ancak her teknolojik çağın bir sonu vardır. 1595 yılında Tuna'da yaşanan ağır kayıplar ve savaş meydanlarına ateşli silahların (tüfeklerin) mutlak hakimiyeti, "kılıç ve hız" üzerine kurulu Akıncı geleneğini sarsmıştır. Tıpkı pervaneli uçakların yerini jetlere bırakması gibi, Akıncılar da yerlerini modern orduların daha farklı teknik yapılarına devretmiştir.

21 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

TÜRK ORDULARININ YENİLMEZ SIRRI NEYDİ?

Türk ordularının tarih boyunca kazandığı zaferler, yalnızca sayısal üstünlükle değil; kendine has bir askeri disiplin, stratejik deha ve sarsılmaz bir motivasyonun eseridir. İşte "Türk ordularının yenilmezlik sırrı" denildiğinde öne çıkan temel unsurlar...

22 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

1. TURAN TAKTİĞİ: ÖLÜMCÜL BİR SATRANÇ OYUNU

Türk ordularının en büyük silahı kas gücü değil, rakiplerini kendi tuzaklarına çeken zekalarıydı. Hilal Taktiği veya Kurt Kapanı olarak bilinen bu strateji, sahte bir kaçışla başlar. Düşman, Türklerin yenildiğini sanarak takibe geçtiği anda, yanlarda gizlenen birlikler hilali kapatır ve merkezde bir ölüm çemberi oluşturulurdu.

23 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Malazgirt Meydan Muharebesi (1071): Sultan Alparslan, sayıca kendisinden kat kat üstün olan Bizans ordusunu bu taktikle bozguna uğrattı. Romen Diyojen'in ağır zırhlı birlikleri, Türk okçularının hareketli saldırıları karşısında manevra kabiliyetini yitirdi.

24 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

Mohaç Meydan Muharebesi (1526): Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı ordusu, Macar süvarilerini sadece iki saat içinde imha ederek dünya tarihinin en kısa süreli meydan savaşlarından birine imza attı.

25 Tarihe yön veren 10 savaşçı birlik belli oldu! Listeye zirveden giren Osmanlı askerleri

2. ONLU SİSTEM VE KUSURSUZ DİSİPLİN

Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında temelleri atılan Onlu Sistem, bugün modern dünya ordularının (manga, bölük, tabur) hala kullandığı hiyerarşik yapıdır. Bu sistem sayesinde binlerce kişilik ordular, tek bir ıslık oku veya davul sesiyle aynı anda manevra yapabiliyordu. Emir-komuta zincirindeki bu hız, kaos anında bile Türk ordusunu ayakta tutuyordu.