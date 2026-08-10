Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, “Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru”
Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştiren Mekke Anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatı ve yatırımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türk savunma ve uzay sanayisi ihracatının 2025'te yüzde 48 artarak 10,05 milyar dolara ulaşmasının ardından anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın yerli üretim hedefleri ve artan savunma ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin üretim ve teknoloji transferi kapasitesini buluşturarak Ankara'ya yeni sözleşmeler ve pazarlar kazandırabileceği belirtiliyor.