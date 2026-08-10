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  • Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, “Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru”

Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, “Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru”

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştiren Mekke Anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatı ve yatırımları açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türk savunma ve uzay sanayisi ihracatının 2025'te yüzde 48 artarak 10,05 milyar dolara ulaşmasının ardından anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın yerli üretim hedefleri ve artan savunma ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin üretim ve teknoloji transferi kapasitesini buluşturarak Ankara'ya yeni sözleşmeler ve pazarlar kazandırabileceği belirtiliyor.

01 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru
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İsrail merkezli Calcalist'e göre, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki güvenlik iş birliğinin derinleşmesi, Türk savunma ve uzay sanayisinin ihracatında yüzde 48'lik artış yaşanan bir döneme denk geliyor. Mekke Anlaşması'nın, Suudi sermayesi ve Pakistan ile geliştirilecek iş birliği sayesinde Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını artırmasına ve yeni pazarlara erişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

02 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Calcalist'in haberine göre, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması, üç ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin "her boyutta" derinleştirilmesini öngörüyor. Öte yandan gazete, Mekke Anlaşması'nın Türkiye açısından yalnızca bir güvenlik anlaşması olarak değil, aynı zamanda savunma sanayisi ihracatını ve gelirlerini artırabilecek bir ticaret anlaşması niteliği taşıyabileceğine işaret ettiğini yazdı.

03 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN İHRACATINDA REKOR

Habere göre, Türk savunma ve uzay sanayisinin ihracatı, 2024 yılına kıyasla 2025'te yaklaşık yüzde 48 artarak 10,05 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Sektörde geçen yıl imzalanan yeni sözleşmelerin toplam hacmi ise 17,8 milyar dolara çıktı.

04 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Calcalist, Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin halihazırda sunduğu ürün ve kabiliyetlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, Riyad'ın "kanıtlanmış sistemler, rekabetçi fiyatlar ve her şeyden önemlisi bilgi transferi ile ülke içinde üretim yapma isteği" aradığını aktardı.

05 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

SUUDİ ARABİSTAN YERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 kapsamında askeri sanayi harcamalarında yerlileştirme oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. Calcalist'e göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik anlaşması, Riyad'ın bu hedefe ulaşma çabalarıyla doğrudan örtüşüyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ortak üretim ve teknoloji transferi deneyimi, Suudi Arabistan'ın yerlileştirme hedefleri açısından Ankara'yı önemli bir ortak haline getiriyor.

06 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

İki ülke arasındaki savunma iş birliği de yeni başlamış değil. Yaklaşık üç yıl önce Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan insansız hava aracı anlaşması, Türk savunma sanayisi tarihinin en büyük ihracat anlaşması olarak nitelendirilmişti.

07 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Söz konusu anlaşmanın ortak üretim ve teknoloji transferini de içerdiğine dikkat çeken Calcalist, iki ülkenin savunma alanındaki mevcut iş birliğinin Mekke Anlaşması ile daha geniş ve uzun vadeli bir stratejik çerçeveye kavuşabileceğini belirtti.

08 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Habere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile savunma sanayisi alanındaki iş birliği bu yıl da yeni anlaşmalarla ilerledi. Türkiye'nin Roketsan şirketi, şubat ayında Suudi Arabistan'da tedarik zinciri ve yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar imzaladı. Mekke Anlaşması'nın ise iki ülke arasında halihazırda devam eden bu ticari ve savunma ilişkisine uzun vadeli stratejik bir çerçeve kazandırabileceği değerlendiriliyor.

09 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

TİCARET HACMİ 8,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

İsrail merkezli Calcalist, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olmadığına da dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8,6 milyar doları aşarken, bu yıl için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının ise bu yıl 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Calcalist, savunma sanayisi, ticaret ve yatırımların aynı anda büyümesinin Mekke Anlaşması'nın ekonomik boyutunu daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

10 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

SUUDİ SERMAYESİ, PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ, TÜRKİYE'NİN SANAYİSİ

Habere göre, Türkiye'nin Mekke Anlaşması'ndan elde edebileceği avantajın temelinde üç ülkenin farklı ekonomik ve stratejik kapasitelerini bir araya getirmesi yatıyor. Suudi Arabistan sermaye ve geniş bir satın alma pazarı sunarken, Pakistan askeri derinlik ve güvenlik alanındaki kapasitesiyle öne çıkıyor. Türkiye ise bu ittifakı somut ürünlere ve projelere dönüştürebilecek gelişmiş savunma sanayisi kapasitesine sahip.

11 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Anlaşmanın somut projelere dönüşmesi halinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde edebileceğini belirten Calcalist, Ankara'nın büyük ölçekli ihracat yapabilen, ortak üretim konusunda deneyimli ve yeni pazarlar arayan savunma şirketleriyle bu iş birliğini güçlendirebileceğini ifade etti.

12 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

MEKKE ANLAŞMASI SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN İHRACAT MOTORU OLABİLİR

İsrail merkezli Calcalist'e göre, Suudi sermayesi, Suudi Arabistan'ın artan savunma tedarik ihtiyaçları ve Pakistan ile geliştirilecek güvenlik iş birliği, Türk savunma sanayisi şirketlerine daha fazla sözleşme ve daha geniş bir pazara erişim imkanı sağlayabilir.

13 Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru

Calcalist, Ankara'nın bu fırsatlardan doğru şekilde yararlanması halinde Mekke Anlaşması'nın önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin savunma sanayisi açısından önemli ihracat ve yatırım motorlarından biri haline gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE

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