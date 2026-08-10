Tarihi ittifakta Türkiye’nin kazanımları, “Ankara, Mekke Anlaşması’nın ihracat motoru”

TİCARET HACMİ 8,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

İsrail merkezli Calcalist, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı olmadığına da dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8,6 milyar doları aşarken, bu yıl için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının ise bu yıl 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Calcalist, savunma sanayisi, ticaret ve yatırımların aynı anda büyümesinin Mekke Anlaşması'nın ekonomik boyutunu daha da önemli hale getirdiğini belirtti.