SON DAKİKA| Tarihi Mekke Anlaşması’nın perde arkası! "Güvenlik mimarisinin ilk yapı taşı"

SUUDİ ARABİSTAN'IN FİNANSMANI, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİSİ, PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Riyad ve İslamabad, 2025'in sonlarında karşılıklı bir savunma anlaşması imzalamıştı. Middle East Eye'a göre, bu anlaşma kapsamında yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin yanı sıra savaş uçakları ve hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'a konuşlandırıldı. Türkiye ise hem Suudi Arabistan hem de Pakistan açısından önemli bir savunma tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu gelişmeler, üç ülke arasında giderek daha kapsamlı bir stratejik ortaklığın ortaya çıkmasına zemin hazırladı.