SON DAKİKA| Tarihi Mekke Anlaşması’nın perde arkası! "Güvenlik mimarisinin ilk yapı taşı"
Son Dakika: Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bir üyeye yönelik saldırının üç ülkeye yapılmış sayılmasını öngören hükmüyle Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumuna işaret ediyor. İngiltere merkezli Middle East Eye'a göre anlaşma, ABD merkezli geleneksel bölgesel güvenlik düzeninin baskı altında olduğu bir dönemde, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin savunma teknolojileri ve Pakistan'ın askeri kapasitesini ortak bir çerçevede bir araya getiriyor.