Taste Atlas "Dünyanın En İyi Kahveleri"ni Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10'da! Zirvede Hangi Kahve Var?

Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?
Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, kahve tutkunlarının heyecanla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesini güncelledi. Eşsiz sunumu ve asırlık geleneğiyle tescilli lezzetimiz Türk kahvesi, dev rakiplerini geride bırakarak ilk 10'a adını yazdırdı. Peki, gastronomi dünyasını sallayan listenin 1 numarasında hangi kahve yer aldı? Türk kahvesi tam olarak kaçıncı sırada? İşte kahveseverlerin damaklarını çatlatacak o listenin tüm detayları...