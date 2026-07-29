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  • Taste Atlas "Dünyanın En İyi Kahveleri"ni Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10'da! Zirvede Hangi Kahve Var?

Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, kahve tutkunlarının heyecanla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesini güncelledi. Eşsiz sunumu ve asırlık geleneğiyle tescilli lezzetimiz Türk kahvesi, dev rakiplerini geride bırakarak ilk 10'a adını yazdırdı. Peki, gastronomi dünyasını sallayan listenin 1 numarasında hangi kahve yer aldı? Türk kahvesi tam olarak kaçıncı sırada? İşte kahveseverlerin damaklarını çatlatacak o listenin tüm detayları...

01 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?
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"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" sözü, bu kez küresel çapta tescillendi! Gastronomi dünyasının en saygın derecelendirme platformlarından biri olan TasteAtlas, her sabah güne başlarken veya keyifli sohbetlere eşlik ederken vazgeçemediğimiz kahveleri mercek altına aldı. Merakla beklenen "Dünyanın En İyi Kahveleri" listesi nihayet güncellendi.

02 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

Bol köpüğü, telvesiyle pişirilen tek kahve olma özelliği ve lokumlu geleneksel sunumuyla asırlık mirasımız Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanından gelen lezzetleri geride bırakarak ilk 10'da zirve yarışına ortak oldu. Peki, dünya çapında gurmelerden tam not alarak listenin 1 numarasına oturan o kahve hangisi? Geleneksel lezzetimiz Türk kahvesi sıralamada tam olarak kendine nerede yer buldu? Kahve kokusunu ekranlarınıza taşıyacak o efsanevi listenin merak edilen sıralaması başlıyor...

03 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

65) Caffè Leccese

04 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

64) Caffè napoletano

05 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

63) Caffè alla nocciola

06 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

62) Kopi terbalik

07 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

61) Biedermeier Kaffee

08 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

60) Café Touba

09 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

59) Capo in B

10 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

58) Espresso Romano

11 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

57) Barbajada

12 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

56) Caffè breve

13 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

55) Blanco y negro

14 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

54) Kopi joss

15 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

53) Syrian coffee

16 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

52) Franziskaner

17 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)

18 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

50) Kona coffee

19 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

49) Café del tiempo

20 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

48) Red Eye Coffee

21 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

47) Vietnamese Yogurt Coffee

22 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

46) Espressino

23 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

45) Caffè Americano

24 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

44) Mazagran

25 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

43) Yuanyang (Coffee with Tea)

26 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

42) Café con miel

27 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

41) Kopi tubruk

28 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

40) Kapuziner

29 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

39) Lungo

30 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

38) Long Black

31 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

37) Marocchino

32 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

36) Dalgona coffee

33 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

35) Kopi luwak

34 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

34) Cafetière (French press)

35 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

33) Coffee Raf

36 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

32) Einspänner

37 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

31) Café au lait (New Orleans)

38 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

30) Caffè mocha

39 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

29) Café au lait

40 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

28) Ipoh White Coffee

41 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

27) Wiener melange

42 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

26) Shakerato

43 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

25) Caffè moka

44 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

24) Café bombón

45 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

23) Bicerin

46 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

22) Indian filter coffee

47 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

21) Galão

48 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

20) Cortado

49 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

19) Ca phe trung (Egg Coffee)

50 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

18) Macchiato

51 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

17) Flat White

52 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

16) Arabic Coffee

53 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

15) Frappé coffee

54 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

14) Bosanska kahva

55 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

13) Ghahwa (Saudi coffee)

56 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

12) Café de Olla

57 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

11) Eiskaffee

58 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

10) Türk Kahvesi (Turkish coffee)

59 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

9) Espresso

60 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

8) Vietnamese Coffee

61 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

7) Ristretto

62 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

6) Caffè latte

63 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

5) Freddo cappuccino

64 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

4) Cappuccino

65 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

3) Vietnamese Iced Coffee

66 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

2) Espresso freddo

67 Taste Atlas Dünyanın En İyi Kahvelerini Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10’da! Zirvede Hangi Kahve Var?

1) Café Cubano

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