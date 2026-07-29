Taste Atlas "Dünyanın En İyi Kahveleri"ni Açıkladı: Türk Kahvesi İlk 10'da! Zirvede Hangi Kahve Var?

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" sözü, bu kez küresel çapta tescillendi! Gastronomi dünyasının en saygın derecelendirme platformlarından biri olan TasteAtlas, her sabah güne başlarken veya keyifli sohbetlere eşlik ederken vazgeçemediğimiz kahveleri mercek altına aldı. Merakla beklenen "Dünyanın En İyi Kahveleri" listesi nihayet güncellendi.