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  • TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, küresel ölçekte yapılan değerlendirmelerin ardından "Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısı" listesini güncelledi. Gelatolardan egzotik sokak lezzetlerine kadar pek çok tatlı çeşidinin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin simge lezzetlerinden biri dünya 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. İşte listenin detayları...

01 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve tatlı krizlerinin bir numaralı kurtarıcısı olan dondurulmuş tatlılar, dünya mutfaklarında birbirinden farklı aroma ve yapılış teknikleriyle karşımıza çıkıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas; lezzet severlerin ve gurmelerin oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını sıraladı. Listedeki Türk lezzeti ön plana çıktı.

02 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

20. SORBETES (FİLİPİNLER / 4.1 PUAN)

Yerel halkın sokaklarda satılması nedeniyle esprili bir şekilde "kirli dondurma" dediği; mango, peynir ve mor yer elması (ube) gibi egzotik aromalarla yapılan ve genellikle ekmek arası sandviç olarak tüketilen Filipinler dondurması.

03 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

19. GELATO ALLO ZABAİONE (İTALYA / 4.1 PUAN)

Yumurta sarısı ve şekerin çırpılmasıyla hazırlanan İtalyanların ünlü köpüksü kremasının Marsala veya Vin Santo gibi tatlı şaraplarla zenginleştirilerek gelatoya dönüştürülmüş hali.

04 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

18. STRACCİATELLA (BERGAMO, İTALYA / 4.1 PUAN)

Sütlü ve kremalı dondurmanın içine, çırpılan çikolata parçalarının kırılmasıyla yapılan; ismini meşhur İtalyan yumurta çorbasından alan çıtır çikolatalı klasik.

05 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

17. GELATO AL CİOCCOLATO (İTALYA / 4.1 PUAN)

İlk tarifi 1692 yılında Napoli'de yayınlanan, kakao tozu ve çikolatanın düşük hızda çırpılmasıyla elde edilen geleneksel, kadifemsi çikolatalı gelato.

06 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

16. AFFOGATO AL CAFFÈ (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sıcak espresso kahvesinin, bir top vanilyalı gelatonun üzerine dökülmesiyle hazırlanan, İtalyan yemeklerinin mükemmel kapanış tatlısı.

07 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

16. AFFOGATO AL CAFFÈ (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sıcak espresso kahvesinin, bir top vanilyalı gelatonun üzerine dökülmesiyle hazırlanan, İtalyan yemeklerinin mükemmel kapanış tatlısı.

08 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

14. GELATO AL FİOR Dİ LATTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Sadece süt, krema ve şekerden üretilen; ek içeriklerle gölgelenmeyen temiz aromasıyla dondurma ustalarının ustalığını kanıtladığı en saf gelato çeşidi.

09 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

13. GELATO AL CİOCCOLATO FONDENTE (İTALYA / 4.2 PUAN)

Yüksek kaliteli bitter çikolatanın süt ve kremayla buluştuğu, yoğun ve buruk çikolata tadıyla büyüleyen koyu renkli asil bir gelato.

10 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

12. BROWNİE SUNDAE (4.2 PUAN)

Zengin, sıcak ve nemli çikolatalı brownie dilimlerinin üzerine eklenen dondurma topları, çikolata sosu, karamel ve krem şantiyle zenginleştirilen tam bir tatlı bombası.

11 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

11. GRANİTA Dİ MANDORLA (SİCİLYA, İTALYA / 4.2 PUAN)

Badem ezmesi veya öğütülmüş bademlerin şeker ve suyla dondurulmasıyla yapılan, Sicilya'da sabahları yanında brioche ekmeğiyle kahvaltıda tüketilen ikonik bir buzlu tatlı.

12 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

10. QUESO HELADO (AREQUİPA, PERU / 4.2 PUAN)

Adı "peynir dondurması" olsa da peynir içermeyen; süt, tarçın, karanfil ve hindistan ceviziyle yapılıp üzerine tarçın serpilerek sunulan tarihi bir manastır tatlısı.

13 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

9. TARTUFO Dİ PİZZO (PİZZO, İTALYA / 4.2 PUAN)

Calabria bölgesinde elle şekillendirilen; dışı çikolata ve fındıklı gelato, içi akışkan bitter çikolata dolgulu ve kakao kaplı bir lezzet topu.

14 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

8. GİANDUİA GELATO (PİEDMONT, İTALYA / 4.3 PUAN)

19. yüzyıldan beri süregelen fındık ve sütlü çikolata aşkının gelato halini almış, pürüzsüz ve parça fındıksız efsanevi versiyonu.

15 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

7. KULFİ (DELHİ, HİNDİSTAN / 4.3 PUAN)

Babür İmparatorluğu dönemine dayanan, sütün saatlerce kaynatılarak karamelize edilmesiyle üretilen, safran, antep fıstığı ve gül suyuyla tatlandırılan konik şekilli yoğun Hint dondurması.

16 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

6. GELATO ALLA NOCCİOLA (İTALYA / 4.3 PUAN)

Piemonte bölgesinin dünyaca ünlü fındıklarından elde edilen ezmeyle hazırlanan, buram buram fındık aromalı klasik bir İtalyan gelatosu.

17 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

5. CREMOLADA (PERU / 4.3 PUAN)

Taze meyve püresi, şeker ve suyun dondurulup ardından tıraşlanmasıyla yapılan; smoothie ile karlı buz arası ferahlatıcı bir Güney Amerika lezzeti.

18 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

4. FROZEN CUSTARD (WİSCONSİN, ABD / 4.3 PUAN)

Az hava ile çırpılarak yoğunlaştırılan, yumurta sarısı içeren kremsi bir lezzet. Dondurulmadan taze servis edildiği için yumuşak ama ağır kıvamıyla fark yaratıyor.

19 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

3. KAHRAMANMARAŞ DONDURMASI (TÜRKİYE / 4.3 PUAN)

Eşsiz çiğnenebilir dokusu, erimeye karşı direnci, keçi sütü, şeker, mastik reçinesi ve salep aromasıyla kesme dondurmamız dünya üçüncüsü seçildi. Bölgede bıçak ve çatalla yenmesiyle biliniyor.

20 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

2. GELATO AL PİSTACCHİO (İTALYA / 4.4 PUAN)

İtalyanların meşhur fıstıklı gelatosu. Süt, krema, yumurta ve şekerin antep fıstığı ezmesiyle birleştiği bu lezzetin en kalitelisi, Sicilya'nın Bronte kasabasında yetişen fıstıklarla yapılıyor.

21 TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

1. KAYMAKLI İNGİLİZ DONDURMASI (CLOTTED CREAM ICE CREAM - İNGİLTERE / 4.5 PUAN):

Cornwall bölgesine özgü bu lezzet; yoğun ve kadifemsi kıvamını özel Cornish bütün sütü, yumurta ve clotted cream adı verilen yöresel kaymaktan alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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