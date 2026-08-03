TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve tatlı krizlerinin bir numaralı kurtarıcısı olan dondurulmuş tatlılar, dünya mutfaklarında birbirinden farklı aroma ve yapılış teknikleriyle karşımıza çıkıyor. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas; lezzet severlerin ve gurmelerin oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını sıraladı. Listedeki Türk lezzeti ön plana çıktı.