TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?
TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Açıkladı: Listede hangi Türk lezzeti yer aldı?
Dünyanın en popüler lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, küresel ölçekte yapılan değerlendirmelerin ardından "Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısı" listesini güncelledi. Gelatolardan egzotik sokak lezzetlerine kadar pek çok tatlı çeşidinin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin simge lezzetlerinden biri dünya 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. İşte listenin detayları...
Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 08:19Son Güncelleme: 03 Ağustos 2026 08:24